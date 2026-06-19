ファンだった14歳上の韓国俳優と結婚した“日本人妻”、第2子の性別を発表！「驚きましたよね」 | RBB TODAY

14歳年上の歌手兼俳優イ・ジフンと結婚した日本人妻のアヤネさんが、第2子の性別を公開した。

6月18日、アヤネさんは自身のSNSに複数の写真を投稿した。

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娘とおそろいの家族用キャップをかぶったアヤネさんは、少女のような雰囲気を披露。投稿では、「第2子の性別は女の子でした（笑）。驚きましたよね。男の子だと予想してくださった方がとても多かったので！」とつづり、第2子が女の子であることを報告した。

また、映画館で行われたジェンダーリビールパーティーの様子も公開し、注目を集めた。

（画像＝アヤネさんSNS）長女を抱くアヤネさん（左）とイ・ジフン

アヤネさんは、「実はNIPT（出生前診断）を受けていて、1カ月ほど前には結果が出ていました。でも体も重く、つわりも続いていたので、結果を受け取りに行くために30分移動するのも大変でした」と説明した。

続けて、「2人目の妊娠だからか、1人目のときほど性別が気にならなかったんです（笑）。どちらの性別でもただただ感謝でしたし、娘でも息子でも本当に50対50の気持ちで望んでいました」と明かした。

さらに、「結果は10日ほど前に受け取ったのですが、私は慎重な性格なので、NIPTが100％正確というわけではないと聞いていたこともあり、念のため公表を控えていました。たくさんの方が気にしてくださっていましたが、すぐにはお伝えできませんでした」と語った。

そして、「今週、1カ月ぶりに病院で超音波検査を受け、院長先生から女の子だとはっきり確認できたので、ようやく皆さんにもお伝えすることができました」と報告した。

（画像＝アヤネさんSNS）

また、長女のルヒちゃんがスタジオでの撮影を嫌がったため、娘との記念写真だけを撮影したことも明かした。

この投稿を見たネットユーザーからは、「2人目はまた違った大変さがあると思います」「さらに大人っぽくなったように見えて素敵です」「映画館でジェンダーリビールパーティーとは珍しいですね」など、さまざまな反応が寄せられた。

なお、日本人のアヤネさんは2021年に14歳年上のイ・ジフンと結婚。2024年に第1子となる長女ルヒちゃんを出産した。その後、2度の流産という悲しみを乗り越え、今年3月に第2子の妊娠を発表していた。

（記事提供＝OSEN）

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