シャトレーゼ、父の日限定ケーキを19日より発売！帽子や髭を飾ったチョコケーキが登場 | RBB TODAY

シャトレーゼは、19日から21日までの3日間、全国のシャトレーゼにて「父の日ケーキ」を数量限定で販売する。

今回登場するのは、父の日の贈り物にもぴったりな限定ケーキ3品。「父の日 ダディデコレーション」は、チョコレートで作った帽子、髭、ネクタイを飾ったデコレーションケーキ。シリアル入りチョコレートとザクザク食感のチョコレートを加えたチョコムースをココアスポンジで包み、チョコクリームで仕上げている。「父の日 ダディデコレーション」2,592円（税込）。

「父の日 まんまるお父さん」は、帽子をかぶったお父さんをイメージした見た目も楽しいケーキ。ローストアーモンド、チョコチップ、ダイス苺を入れたカスタード入りコーヒークリームに、ココアスポンジとホイップクリームを合わせ、チョコレートで表情豊かな顔に仕上げている。「父の日 まんまるお父さん」440円（税込）。

父の日 まんまるお父さん

また、「父の日 キャラメルバナナスフレ」は、フランス産クリームチーズとクーベルチュールチョコレートを使用したスフレチーズショコラに、キャラメルクリームとバナナクリームを組み合わせた一品。チョコレートの濃厚な味わいと、キャラメルの香ばしさが楽しめる。「父の日 キャラメルバナナスフレ」490円（税込）。