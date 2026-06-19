シャトレーゼ、父の日限定ケーキを19日より発売！帽子や髭を飾ったチョコケーキが登場 | RBB TODAY

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シャトレーゼ、父の日限定ケーキを19日より発売！帽子や髭を飾ったチョコケーキが登場

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父の日 ダディデコレーション
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　シャトレーゼは、19日から21日までの3日間、全国のシャトレーゼにて「父の日ケーキ」を数量限定で販売する。

　今回登場するのは、父の日の贈り物にもぴったりな限定ケーキ3品。「父の日 ダディデコレーション」は、チョコレートで作った帽子、髭、ネクタイを飾ったデコレーションケーキ。シリアル入りチョコレートとザクザク食感のチョコレートを加えたチョコムースをココアスポンジで包み、チョコクリームで仕上げている。「父の日 ダディデコレーション」2,592円（税込）。

　「父の日 まんまるお父さん」は、帽子をかぶったお父さんをイメージした見た目も楽しいケーキ。ローストアーモンド、チョコチップ、ダイス苺を入れたカスタード入りコーヒークリームに、ココアスポンジとホイップクリームを合わせ、チョコレートで表情豊かな顔に仕上げている。「父の日 まんまるお父さん」440円（税込）。

父の日 まんまるお父さん

　また、「父の日 キャラメルバナナスフレ」は、フランス産クリームチーズとクーベルチュールチョコレートを使用したスフレチーズショコラに、キャラメルクリームとバナナクリームを組み合わせた一品。チョコレートの濃厚な味わいと、キャラメルの香ばしさが楽しめる。「父の日 キャラメルバナナスフレ」490円（税込）。

父の日 キャラメルバナナスフレ

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