「最強の法的対応を」IVE・ウォニョン所属事務所、“悪質投稿”に徹底対応　海外サーバー相手にも容赦なし | RBB TODAY

IVEのウォニョンに対する悪質な投稿の作成・拡散行為に対し、所属事務所STARSHIPエンターテインメントが法的対応を継続している。

6月18日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントは公式SNSを通じて「当社アーティストであるチャン・ウォニョンを標的とした悪意あるコンテンツを制作・拡散する人物に対し、継続的に監視を行い、法的対応を進めている」と明らかにした。

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続けて、「現在進行中の訴訟に関連する捜査が行われているとの通知を警察から受けた。警察は容疑者の特定および犯罪の証拠確保に向け、積極的に捜査を行っている」と説明した。

（写真提供＝OSEN）ウォニョン

さらに、「NAVERブログやDCインサイドなど韓国国内のプラットフォームについては、投稿者情報の取得に向けた令状発付手続きを進めており、X（旧ツイッター）など海外プラットフォームについても、投稿者の特定および関連情報の確保に向けて国際協力手続きを推進している」と伝えた。

また、「ファンの皆さんからの情報提供と当社独自のモニタリングを通じて、所属アーティストの権利を侵害する行為やオンラインコンテンツに関する証拠を継続的に収集している。犯罪行為と確認された事案については、刑事・民事訴訟を含む可能な限り最強の法的対応を進めており、これは、アーティストに対する名誉毀損、侮辱、セクハラ、虚偽事実の流布、プライバシー侵害などが含まれる」と付け加えた。

そして、「チャン・ウォニョンだけでなく、すべての所属アーティストの権利を侵害する行為についても継続的にモニタリングしている。悪質な行為を隠すために投稿の削除やアカウントの無効化、非公開化などを行ったとしても、収集した証拠をもとに可能な限り最も強力な法的対応を取る予定だ」と強調した。

（記事提供＝OSEN）

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

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