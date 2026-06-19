韓国恋リアでブレイクしたDEX、“登録者100万人超”のユーチューブ活動を一時休止へ　芸能界引退説は否定 | RBB TODAY

タレント兼俳優のDEXが、7年間続けてきたユーチューブ活動を休止することを発表した。

6月19日、韓国メディアOSENの取材によると、DEXは俳優活動とユーチューブ運営を並行することが難しいと判断し、登録者数100万人を超えるユーチューブチャンネルの活動を一時休止することを決めた。

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ただし、芸能活動そのものを中断するわけではなく、俳優としての活動にさらに力を入れるための決断だという。

（写真提供＝OSEN）DEX

これについて関係者はOSENに対し「ここ数年、DEXはバラエティ番組への出演と演技活動を並行しており、常に忙しい状態だった。そのなかで、演技とユーチューブを両立することの難しさを感じていた」と説明した。

先立ってDEXは、自身のユーチューブチャンネル「Dex101」を通じて、7年間続けてきたユーチューブ活動をしばらく休止すると発表していた。休止の理由について、「この業界は1～2カ月姿を見せないだけでも忘れられてしまう場所だ。それだけ大きな決断だった」とし、「何か別のことをするために休むわけではない。この仕事と将来について考えた時、選択と集中が必要だと思った」と語った。

さらに、「正直に言うと、自分が今どのポジションにいるのか少し曖昧だと感じていた。どの分野に強みがあるのか考えた時、いろいろな分野に足を踏み入れている状態だった。主力分野に集中すべきタイミングが今年だと思った」と打ち明けた。

一方で、一部からは芸能活動そのものを中断するのではないかという見方も出ているが、関係者はこれを否定した。

DEX側は、「まったくそのような事実はない。本人が話しているうちに感傷的になったことで、そのように受け取られた部分もあるようだ」と説明した。

また、詳細は明かせないものの、DEXは現在、下半期に公開予定の作品を準備しているという。関係者は「すでに作品に参加しており、今後はその作品に集中することになると思う。ユーチューブを休止するのも、作品に専念するためだと理解していただければありがたい」と付け加えた。

なお、DEXは韓国海軍特殊戦旅団（UDT）出身で、ウェブバラエティ『カッチャサナイ』に出演し、“イケメン教官”として注目を集めた。その後、サバイバル番組『血のゲーム』への出演で知名度を高めた。

さらに、Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島2』で“国民的ナマズ男（恋愛番組で後から投入される人気男性出演者）”として人気を集めた。

2024年からは俳優活動を本格化させ、映画『タロット』やドラマ『アイショッピング～返品された子どもたち～』『ブラッドハウンド2』などに出演している。

（記事提供＝OSEN）

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