牧野真莉愛、卒業前最後の週チャン表紙！通算15度目のソロ登場 | RBB TODAY

秋田書店は、6月18日（木）発売の『週刊少年チャンピオン』29号の表紙および巻頭グラビアに、モーニング娘。'26の牧野真莉愛さんが登場することを発表した。

今回の起用は、牧野さんにとって通算15度目のソロ表紙。牧野さんは高校生の頃から同誌の表紙を飾り続けており、長年にわたって誌面を彩ってきた存在だ。

今号が特に注目を集めているのは、牧野さんがモーニング娘。'26を卒業する直前のタイミングであること。卒業日は翌週の6月24日（水）を予定しており、今号は事実上の「卒業記念グラビア」となる。付録として両面BIGポスターが封入されるほか、限定QUOカードのプレゼント企画も実施。ファンにとって見逃せない一冊となりそうだ。

牧野真莉愛さんは今回の登場にあたり、「16歳の初登場からずっとソロで牧野真莉愛を呼んでくださり、ありがとうございます。週刊少年チャンピオンさん大好きです♡幸せです♡」とコメントしており、長年の関係性への感謝と喜びが伝わってくるような内容となっている。

全国の書店およびコンビニエンスストアにて販売される予定。卒業を間近に控えた牧野真莉愛さんの集大成ともいえるグラビアは、ファンのみならず幅広い読者から注目を集めることが予想される。