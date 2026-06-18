日本人メンバー2人が所属するUNIS、初の日本アルバム発売決定！“史上最高のサマーソング”に期待高まる | RBB TODAY

UNIS（ユニス）が、デビュー後初となる日本でのミニアルバム発売を決定し、本格的なグローバル展開に乗り出す。

6月18日、所属事務所F&Fエンターテインメントによると、UNISは7月31日に日本1stミニアルバムをリリースし、カムバック活動をスタートさせる。

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今回の新作は、UNISが日本で初めて正式にリリースするミニアルバムという点で特別な意味を持つ。

（画像＝F&Fエンターテインメント）

これまでUNISは、『もしもし♡』や『幸せになんかならないでね』など、完成度の高い日本オリジナル楽曲を継続的にリリースし、日本のファンに強い印象を残しながらファンダムを築いてきた。

今作には、UNISの多彩な魅力を感じられる全5曲が収録されている。新曲はもちろん、日本で大きな人気を集めた『もしもし♡』と『幸せになんかならないでね』も収録され、ファンにとって見逃せない作品となっている。

8人のメンバーは、UNISならではの弾けるような爽やかなエネルギーとフレッシュなビジュアルを詰め込んだ“UNIS史上最高のサマーソング”で、この夏の日本音楽市場を熱く盛り上げる意気込みだ。

また、UNISはアルバム発売を記念して多彩な現地プロモーションやリリースイベントも企画しており、ファンに特別な思い出を届ける予定だ。

UNISはデビュー後、精力的な活動を続けながらグローバルな存在感を着実に高めてきた。今年3月には北米ツアーと日本ファンミーティングを成功させたほか、最近では昨年リリースされた2ndミニアルバムの収録曲『Spring rain』がYouTube韓国「デイリー人気ミュージックビデオ」で逆走ヒットを記録するなど、話題を集めた。また、フィリピン・マニラで開催された日本IPフェス「Otaku Pop Fes 2026 in Manila」にヘッドライナーとして出演し、圧倒的なステージを披露するなど、グローバル市場で確かな存在感を示した。

日本カムバックを発表したUNISは今後、アルバムに関するさまざまなティージングコンテンツを順次公開し、ファンの期待をさらに高めていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇UNIS プロフィール

2024年1月に終映した韓国SBSのオーディション番組『UNIVERSE TICKET』を通じて結成された8人組ガールズグループ。韓国出身4人（パン・ユナ、イム・ソウォン、オ・ユナ、ジン・ヒョンジュ）、日本出身2人（ナナ、コトコ）、フィリピン出身2人（エリシア、ゼリーダンカ）で構成された。グループ名には、ユニバースから始まった自分たちのストーリーを一緒に書いていこうという意味が込められている。2024年3月27日、1stミニアルバム『WE UNIS』でデビューした。

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