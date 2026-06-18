電撃結婚発表で話題の韓国女優、6月28日に挙式へ…左手に輝く“約130万円”リングにも注目 | RBB TODAY

女優のムン・チェウォンが、6月28日に一般男性の婚約者と結婚式を挙げる。

6月18日、本サイト提携メディア『OSEN』の報道によると、ムン・チェウォンは28日にソウル市内で挙式する。

【写真】ムン・チェウォン、“指輪”輝くウェディングフォト

婚約者が一般人であることから、結婚式は家族や親族のみが出席する非公開形式で行われる予定だ。芸能界の同僚についても、普段から親しい知人を中心に招待されるという。

最近、ムン・チェウォンは自身のSNSを通じてさまざまなウェディングフォトを公開し、結婚を控えた喜びを伝えていた。公開された写真では、純白のウェディングドレスをまとい、上品で清楚な魅力を披露している。

鎖骨のラインが際立つデザインのドレスで優雅な雰囲気を演出し、花を手にカメラを見つめる姿からは、持ち前の洗練されたビジュアルが際立っていた。

（写真＝ムン・チェウォンInstagram）

また、ムン・チェウォンはこれに先立ち、オンライン上で広まった婚約者に関する噂について自ら釈明している。彼女は「年下の皮膚科医と結婚するという話は事実ではない」とし、誤って広まった情報を否定。さらに、SNSで公開した直筆の手紙についても「AIが作成したものではない」と説明した。

当時、ムン・チェウォンは「結婚を祝福してくださり感謝している」とし、「結婚は恋愛の終わりではなく、新たな始まりだと思う。これからも一緒に楽しく、ささやかな時間を過ごしていきたい」と心境を明かした。

ファンに向けた直筆の手紙では、「デビュー後、今まで温かい関心と応援を送ってくださった方々に、自分の言葉でこの知らせを伝えたかった」とし、「家庭を築き、育んでいくことを思うと、胸が高鳴るとともに感謝の気持ちでいっぱいだ」と綴った。さらに、「今後もさまざまな作品や活動を通じてご挨拶する予定だ」と付け加えた。

結婚を前に公開されたウェディングフォトで、ムン・チェウォンが着用していた指輪にも注目が集まっている。

この指輪はフランスのジュエリーブランドの製品として知られ、ブランドを象徴するダイヤモンドラインとダブルゴドロンモチーフが施されているのが特徴だ。

（写真＝ムン・チェウォンInstagram）

ブランド公式サイトによると、価格は約1200万ウォン（約130万円）。華やかなジュエリーをいくつも身につけるのではなく、指輪ひとつをアクセントにしたムン・チェウォンは、持ち前の上品な雰囲気とともにラグジュアリーなウェディングスタイルを完成させた。

なお、ムン・チェウォンは2007年のシットコムドラマ『走れサバ』でデビュー。その後、『華麗なる遺産』『王女の男』『優しい男』『グッド・ドクター』『悪の花』『ペイバック～金と権力～』など数々の人気ドラマに出演したほか、映画『神弓-KAMIYUMI-』『今日の恋愛』などでも活躍し、長年にわたり多くの支持を集めてきた。今年初めには映画『ハートマン』（原題）で観客と会った。

◇ムン・チェウォン プロフィール

1986年11月13日生まれ。2007年のドラマ『走れ！サバ』でデビューし、翌年の時代劇『風の絵師』で注目を浴びた。同作を通じて、SBS演技大賞ではムン・グニョンと共に女性同士でベストカップル賞を受賞している。その後も『華麗なる遺産』『王女の男』『優しい男』『グッド・ドクター』『悪の花』『ペイバック～金と権力～』などに出演。チョコミント好きとしても知られている。

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