デカいし細い！常人離れした抜群のスタイル！韓国人気チアのイ・ダヘ、圧巻プロポーション際立つ近況 | RBB TODAY

韓国人気チア、イ・ダヘが抜群のスタイルでファンを魅了している。

イ・ダヘは6月17日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】デカいし細いイ・ダヘ

投稿された近況写真には、スポーツウェアやチャイナドレス風の衣装など、さまざまなスタイリングに挑戦するイ・ダヘの姿が収められている。

なかでも目を引くのは、日頃のトレーニングで培われた引き締まったスタイルだ。タイトなスポーツウェア姿では健康的なレッグラインと均整の取れたボディバランスを披露。白のトップスにレギンスを合わせた写真では、すらりと伸びたシルエットで視線を集めた。

また、淡いブルーのチャイナドレス風衣装では華やかな雰囲気を演出。タイトなシルエットながら上品な魅力も際立ち、多彩な表情でファンを楽しませた。

さらに、白のノースリーブワンピース姿ではキュートなポーズを見せるなど、愛らしい魅力も健在。どの写真でも抜群のプロポーションと明るいエネルギーを発散し、多くのファンを釘付けにしていた。

投稿を目にしたファンからは、「本当に美しい」「スタイルが完璧」「どの写真も魅力的」「見れば見るほど惚れる」といった反応が寄せられている。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月には韓国と台湾でシングルを同時リリースして歌手デビューもしたほか、YouTubeへの動画投稿も積極的に行うなど、マルチタレントとして支持を得ている。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。

■【写真】ギリギリ見えそう…イ・ダヘの泡風呂ショット「服着て！」

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■【画像】イ・ダヘの妖艶な腰振りダンス