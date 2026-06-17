いとうあさこ、イッテQメンバーから56歳の誕生日祝福！「56も元気に世界のどこかにイッテきます!!」 | RBB TODAY

いとうあさこが16日、Xを更新。56歳の誕生日を『世界の果てまでイッテQ』でお祝いされたことに触れ、感謝の気持ちを明かした。

いとうは『世界の果てまでイッテQ』の番組公式Xを引用。番組公式Xでは、いとうの56歳の誕生日を出演者でお祝いしたことに触れている。いとうは「ありがてぇっす!!56も元気に世界のどこかにイッテきます!!ありがとうございましたー!!」と感謝の気持ちを伝えた。

この投稿にファンからは「あさこちゃんお誕生日おめでとう 昭和４５年生まれの希望の星 体に気をつけて頑張ってね」「お誕生日おめでとうございます。見てると、いつも元気をもらえます。そして人を絶対傷つけない、言葉選び素敵です。」とお祝いのコメントが寄せられている。

※いとうあさこの投稿