ポロり寸前騒動の次は体型論争に、開催から数日経っても話題尽きないヘリのファンミーティング | RBB TODAY

ヘリが“お腹ぽっこり論争”に対して思いを明かした。

女優のヘリは6月16日にファン向けコミュニケーションプラットフォームを更新。

【画像】ポロりハプニングの決定的瞬間のヘリ

「私は今の自分が好き。でも、それを見た人たちは“プロらしくない”と思うかもしれない。でも、どうして痩せていなければプロらしくないのかは分からない」とコメントし、自身の外見に対して向けられる声への考えを明かした。

その一方で、「それでもファンが望むなら頑張ってみるね。運動もして健康的に。私たちはみんな、ありのままの自分で美しいんだよ」と、前向きなメッセージも届けている。

今回の論争は、13日に行われた「2026 ヘリ アジアツアー ファンミーティング in ソウル」後に広まったものだ。

当日、ヘリはトークやパフォーマンスなど多彩な企画でファンと特別な時間を過ごした。Girl's Day時代の楽曲を含むさまざまなステージを披露する中、着用していた衣装が思わぬ注目を集めた。

今回の論争に先駆け、ダンス中に片方の肩ひもが切れ、あわやという場面もあった。そして今回の騒動は、身体にフィットするノースリーブワンピース姿でステージに登場した際のもの。一部のSNSユーザーからは、衣装の素材やシワ、照明の当たり方などが重なったことで、実際よりもお腹のラインが目立って見えたとの指摘が上がった。

（写真＝ヘリInstagram）

これを受け、一部では「芸能人なのにお腹がぽっこりしている」と揶揄する声まで広がったが、ファンからは「衣装や撮影角度による錯覚にすぎない」と擁護する声が続出。同日の別の衣装では、引き締まったウエストラインやスリムなスタイルが際立っていたとの反応も寄せられた。

なおヘリは2010年にガールズグループGirl's Dayのメンバーとしてデビュー後、女優としても活動の幅を拡大。『恋のスケッチ～応答せよ1988～』『九尾の狐とキケンな同居』などに出演してきた。次回作『あなたへドリーム』（原題）が7月13日に放送開始予定だ。

ヘリは何かと話題を集めた今回のソウル公演を皮切りに、マカオ、ホーチミン、香港、台北とアジア主要都市を巡る予定だ。

◇ヘリ プロフィール

1994年6月9日生まれ。韓国・京畿道出身。2010年にGirl's Dayのメンバーとしてデビュー。2014年に軍隊体験バラエティ番組『男の中の男』の女軍編に出演し、一躍注目を集めた。その後、大ヒットドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』（2015年）の主人公に抜擢され、女優業を本格化。映画『ムルゲ 王朝の怪物』（2018年）、ドラマ『ファイティン♡ガール！～Miss Lee～』（2019年）、映画『私のボクサー』（2019年）などで主演を務める。2019年にYouTubeチャンネル「私はイ・ヘリ」を開設。

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