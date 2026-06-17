「発光してる？」aespa・ウィンター、真っ白肌あらわ！清楚ワンピ姿で天使の笑顔 | RBB TODAY

aespaのウィンターが、眩しい透明感でファンを魅了した。

ウィンターは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Me amas?（私を愛している？）」というコメントを添えて写真を投稿した。

【写真】ウィンター、真っ白肌あらわ！「発光してる？」

公開された写真には、日差しが差し込む屋外でポーズを取るウィンターの姿が収められている。Vネックデザインのキャミワンピースを着こなし、華奢な肩のラインと色白の肌を披露。ブロンドヘアと相まって、透明感あふれるオーラを放っている。

投稿を見たファンからは「発光してる？」「愛してるよ～」「可愛すぎて失神」「天使の笑顔」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウィンターInstagram）

なお、ウィンターが所属するaespaは、7月24日に日本1stミニアルバム『KISS N TELL』をリリースする。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。

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