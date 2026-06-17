東方神起・ユンホ、初ソロコンサートツアー日程を発表！アジア6都市・全9公演開催へ | RBB TODAY

東方神起のユンホが、自身初となるソロコンサートツアーの日程を公開した。

6月17日、東方神起の公式SNSを通じて、ユンホのツアースケジュールが掲載されたポスターが公開された。

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ユンホは7月17日から19日まで、ソウル・オリンピック公園内のチケットリンクライブアリーナ（ハンドボール競技場）で、「U-KNOW PROJECT 26：SCENE#1」の幕を開ける。

ソウル公演を皮切りに、8月8日のマカオ公演をはじめ、15日にシンガポール、29日にバンコク、9月5日に台北、12日にジャカルタ、26日に香港を巡り、アジア6都市でツアーを開催する予定だ。

（画像提供＝SMエンターテインメント）

本格的なツアーを前に行われたソウル公演のチケット販売では、発売と同時に全3公演が完売。ユンホにとって初のソロコンサートに対する高い関心を証明した。

特に今回のツアーは、ユンホ独自のコンサートブランド「U-KNOW PROJECT 26」のスタートを告げる公演として、自身の内面やアイデンティティーを探求する旅をテーマにしている。

さらに、ミュージカルや演劇的要素を融合させた複合エンターテインメントショーとして構成される予定で、ファンの期待を一層高めている。

（記事提供＝OSEN）

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

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