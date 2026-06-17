「スケスケじゃん…」キワどいリゾートコーデに大反響！韓国人気チア アン・ジヒョンの近況に注目 | RBB TODAY

韓国チア、アン・ジヒョンの近況が話題だ。

リゾートでのファッションが注目を集めている。

【写真】「スケスケ」キワどいアン・ジヒョン

アン・ジヒョンは6月15日、自身のインスタグラムに複数の写真を投稿した。

公開された写真には、夕暮れのプールサイドでくつろぐアン・ジヒョンの姿が収められている。

イエローのスイムウェアに軽やかなロングトップスを合わせたスタイルが印象的だ。体に沿うシルエットと柔らかな素材感が絶妙に調和し、シンプルながらも目を引くコーディネートを完成させている。

特に夕陽を背に振り返るカットや、プールサイドに腰掛けた写真では、すらりと伸びたスタイルと洗練された雰囲気が際立った。ナチュラルな装いでありながら存在感は抜群で、まるでリゾートブランドのキャンペーンビジュアルを思わせる仕上がりとなっている。

魅力的な今回の投稿には、「キャー！」「スケスケじゃん…」「本当の女神」「美の頂点だよ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝アン・ジヒョンInstagram）

◇アン・ジヒョン プロフィール

1997年10月3日生まれ。韓国・京畿道出身。身長169cm。2015年からチアとしての活動を始めた。現在は複数の韓国・台湾のプロスポーツチームのチアとして活動。K-POPガールズグループ「AOA」のメンバー、ソリョンに似ていることから、“チア界のソリョン”とも呼ばれる。

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