ずり落ちちゃいそう…ウギ、“胸元ぱっくり”ドレスからのぞく白肌に釘付け「うわあああ」「お姫様」 | RBB TODAY

i-dleのウギが、圧巻の美貌を披露した。

ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、「We make magic together」というコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ウギ、“胸元ぱっくり”ドレス姿

公開された写真には、立体的なフラワーモチーフがあしらわれたゴールドベージュのドレスを着用したウギの姿が収められている。

オフショルダーデザインのドレスからは透き通るような白い肌がのぞき、まるで童話の中のプリンセスを思わせる華やかなビジュアルと優雅な雰囲気で視線を引きつけた。

この投稿を見たファンからは、「お姫様だ」「息を呑むほど美しい」「うわあああ」「可愛い」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ウギInstagram）

なお、ウギが所属するi-dleは、7月6日に9thミニアルバム『We made』をリリースする予定だ。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。

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