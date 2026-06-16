上野樹里、40歳の誕生日と結婚10周年を記念して夫婦2人で弾き語りを披露！ | RBB TODAY

上野樹里が15日、インスタグラムを更新。40歳の誕生日と結婚10周年を記念して、夫・和田唱と弾き語りを披露した。
上野は電子ピアノを弾きながら、「星の記憶」という曲を歌った。この曲は上野が作詞し、和田が作曲したもの。動画のキャプションでは「ちょっと過ぎてしまいましたが、40歳になった記念です。そして結婚も10周年です！」と記念日を報告した。上野のやわらかな歌声とピアノに合わせて、和田もギターを奏でた。
この夫婦共演に「心があたたかくなりました」「名曲！こんなデュオを待ってました」といったコメントが寄せられている。
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