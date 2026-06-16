TXT・ヨンジュン、8か月ぶり“ソロカムバック”！2ndミニAL『NO LABELS：PART 02』リリース決定 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、ソロアーティストとしての歩みをさらに加速させる。

6月16日午前0時、ヨンジュンはグローバルファンプラットフォームWeverseを通じて、7月10日に2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』をリリースすることを発表した。

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昨年11月にリリースされた1stソロアルバム『NO LABELS: PART 01』以来、約8カ月ぶりのソロカムバックとなる。

（写真提供＝OSEN）ヨンジュン

ヨンジュンは前作を通じて、どんな肩書きや枠組みにも縛られない“ヨンジュンそのもの”を証明。作詞・作曲をはじめ、パフォーマンスなどアルバム制作全般に積極的に参加し、唯一無二の“ヨンジュン・コア”を築き上げた。

今回の新作では、さらに鮮明になった自身のアイデンティティと深まった音楽性を通じて、ソロアーティストとしての物語をより確かなものにすることが期待されている。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）ヨンジュン

カムバック発表に先立ち、6月15日午後11時にはHYBE LABELS公式YouTubeチャンネルに『CHOI YEONJUN』と題した映像が公開された。

映像の中でヨンジュンは、ステージ上で見せる華やかなカリスマ性とは異なる、飾らない自然体の魅力を披露。朝目覚めて窓を開けたり、歯を磨いたり、一人で軽食を楽しんだりするなど、日常のひとコマを切り取ったようなリラックスした雰囲気が印象的だ。

また、今回の映像には、前作『NO LABELS: PART 01』のMVの最後に流れた短い楽曲がBGMとして使用されていることが明らかになった。2作品を有機的に結びつけるヨンジュンの緻密な音楽的ストーリーテリングが、新作への期待をさらに高めている。

今夏の音楽シーンを熱く盛り上げる2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』は、7月10日午後1時にリリースされる予定だ。

なお、ヨンジュンが所属するTOMORROW X TOGETHERは現在、日本でデビュー7周年を記念したスペシャルコンサート「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」を盛況のうちに開催している。

（記事提供＝OSEN）

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

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