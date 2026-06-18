SEVENTEEN・ドギョム、初の“恋リア”レギュラーに抜擢！若者たちの恋模様を見守る | RBB TODAY

バンドCNBLUEのジョン・ヨンファ、ボーイズグループSEVENTEENのドギョム、ガールズグループIZ*ONE出身のチェ・イェナが、新しい恋愛リアリティ番組『私の残された恋愛』（仮題）に出演する。

6月18日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、ジョン・ヨンファ、ドギョム、チェ・イェナがNetflix、SBSの新恋愛バラエティ『私の残された恋愛』にレギュラー出演する。

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彼らは、MCを務める女優イ・セヨンとともに、出演者たちの感情に耳を傾け、視聴者の没入と“恋リア”ならではの現実味を支える見通しだ。

ジョン・ヨンファは、歌手兼俳優としての経験を存分に活かして、出演者の状況に共感するものと期待を高めている。

さらに、彼はCNBLUEのボーカル兼リーダーとしてデビュー初期にMBCのバラエティ番組『私たち結婚しました』を通じて、“仮想結婚”体験を見せ、ファンをときめかせた。恋愛リアリティ番組の視聴者をときめかせるポイントを正確に把握して、感情を伝えることができるか、期待を高めている。

（写真提供＝OSEN）左からジョン・ヨンファ、ドギョム、チェ・イェナ

続けて、SEVENTEENのボーカル、ドギョムは、同番組を通じて、初めてリアリティ系のバラエティ番組にレギュラー出演する。

初のバラエティ番組レギュラーとして、ファンにどのような姿を見せるか、好奇心を刺激している。

ソロ曲『Catch Catch』で大人気を博しているチェ・イェナは、イ・セヨンとともに、番組で“女心”を代弁する見通しだ。

多数のリアリティ番組で溌剌とした魅力を披露してきただけに、同番組でもビタミンのような魅力で出演者たちの感情を伝えるものとみられる。

なお、『私の残された恋愛』は、人生の終わりを経験した20～30代の若者たちが愛を見つけていく恋愛記録を収めた。来る8月にNetflix、SBSで同時公開予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョン・ヨンファ プロフィール

1989年6月22日生まれ。韓国・ソウル出身。ロックバンドCNBLUEのリーダー兼メインボーカルを務め、2009年8月にミニアルバム『Now or Never』を通じて日本でインディーズデビューした経歴を持つ。その後、同年に放送されたドラマ『美男ですね』で俳優デビューすると、翌2010年1月に韓国で、2011年10月に日本でメジャーデビューを果たした。主なドラマ出演作に『オレのことスキでしょ。』『未来の選択』『三銃士』『恋するパッケージツアー ～パリから始まる最高の恋～』『テバク不動産』『ブレインズ ～頭脳共助～』などがある。

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

◇チェ・イェナ プロフィール

1999年9月29日、韓国ソウル生まれ。チェ・イェナは本名。2018年に韓国Mnetによるオーディション番組『PRODUCE 48』で最終順位4位を獲得し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。高音域のハスキーボイスから生まれる歌声は透明感にあふれており、ファンに愛されてきた。天真爛漫な性格で、日本のバラエティ番組などでも愛嬌たっぷりの表情や振る舞いで人気を博す。2022年1月にソロ歌手としてデビュー。俳優チェ・ソンミンを実兄に持つ。

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