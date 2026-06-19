“グラビア界のホープ”本多もか、豊田ルナ、HARUKAの妄想膨らむ水着グラビア公開！『旬撮 GIRL』 | RBB TODAY

週刊 SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮 GIRL Vol.30』が好評発売中だ。

伊織もえ 『旬撮 GIRL Vol.30』（扶桑社）

同誌では6人のグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載。記念すべき第30号の表紙を飾るのは、大人気コスプレイヤーの伊織もえ。60sサイケな刺激のスタイルを魅せる。さらに女優として活躍する超絶マシュマロボディ・福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、本多もか、豊田ルナ、HARUKAと磨かれたボディに説得力のある人気グラドルが勢ぞろいした豪華な１冊に仕上っている。

このほど同誌の中から本多もか・豊田ルナ・HARUKA 誌面掲載カットが公開された。

■本多もか クールな彼女の弾力谷間

名古屋を拠点に活動するアイドルグループ・dela のメンバーである本多もかは、レースアンバサダーや撮影会モデルとしても活躍するグラビア界期待のホープだ。

本多もか 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：KEIKO（renewal） スタイリング：毛塚由恵

本多もか 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：KEIKO（renewal） スタイリング：毛塚由恵

本多もか 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：KEIKO（renewal） スタイリング：毛塚由恵

今回の撮影では、海辺の家や夜明け前の屋上で過ごす秘密の時間に冷えた体をお風呂で温めて…。そんな妄想が膨らむグラビアで彼女の極上スタイルを披露する。さらにお家撮影でも美貌を余すことなく激写。黒髪10代ならではの肉体美ときめ細やかな肌の美しさ、初々しい表情が詰まった内容となっている。

■豊田ルナ 花火より激しい浴衣の夜

「ミスマガジン 2019」グランプリを獲得し、現在はアイドルグループ AND CaaaLL のメンバーとしても活動する豊田。様々なグラビア誌で美しすぎる姿を見せる彼女が、同誌では浴衣姿でときめきを提供する。

豊田ルナ 撮影：細居幸次郎 ヘアメイク：田村直子 スタイリング：MELON

豊田ルナ 撮影：細居幸次郎 ヘアメイク：田村直子 スタイリング：MELON

豊田ルナ 撮影：細居幸次郎 ヘアメイク：田村直子 スタイリング：MELON

夜のお祭りで出店を回り、光る提灯の前で髪を直す姿にうっとりさせられる。帰宅後はワンカップで乾杯し、酔いが回ると浴衣をはだけさせながら見つめてくる――そんな夏の夜のお祭りデートを体感できる構成だ。

■HARUKA シングルベッドで愛が生まれる

CYBERJAPAN DANCERSの中心メンバーとして活躍するHARUKAは、「バズーカ」と評されるFカップ美バストが最大の魅力。行きつけのスナックで出会った美女との夜をテーマに撮影が敢行された。

HARUKA 撮影：山雅文 ヘアメイク：高野雄一 スタイリング：佐賀愛衣

HARUKA 撮影：山雅文 ヘアメイク：高野雄一 スタイリング：佐賀愛衣

HARUKA 撮影：山雅文 ヘアメイク：高野雄一 スタイリング：佐賀愛衣

シングルベッドの上でシースルーの上着を羽織るも、飛び出るバズーカ乳が露出。シングルベッドに寝そべり、上下非対称インナーを披露させながら、愛を実感させるプライベートぽさが体感できる。ダンスで鍛えたふっくらとした太もも、丸みを帯びたヒップなど美ボディを大胆に披露している。