 浅原凜がPEACH JOHNの夏ランジェリーを着こなす「LOVE IDOLS」公開 | RBB TODAY
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浅原凜がPEACH JOHNの夏ランジェリーを着こなす「LOVE IDOLS」公開

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　アイドルグループ『Peel the Apple』のリーダー・浅原凜が夏の新作ランジェリーを着こなすコンテンツ「LOVE IDOLS」が、ピーチ・ジョン（PEACH JOHN）の公式通販サイトで公開された。

　浅原凜は7人組アイドルグループ『Peel the Apple』のリーダーで、メンバーカラーはスカイブルー。今回公開されたのは全8ルックだ。


Peel the Apple・浅原凜、人生初の大胆カットに挑戦！ 初写真集『凜』が発売決定 | RBB TODAY
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浅原凜「太ももが注目ポイント」 1st写真集よりメルヘン＆ショートパンツの裏表紙カバー公開 | RBB TODAY
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2月12日に発売されるPeel the Apple・浅原凜の1st写真集『凜』（扶桑社）より、2種類の裏表紙カバーが公開された。
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Peel the Apple・浅原凜、初めてのグラビアで王道「水着姿」に挑戦！「かわいいけどびっくり」 | RBB TODAY
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Peel the Appleの浅原凜が初の写真集『凜』を発売し、王道の水着姿に挑戦。反響は好評で、母の勧めがきっかけ。将来の目標も語った。
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《RBB TODAY》

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