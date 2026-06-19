浅原凜がPEACH JOHNの夏ランジェリーを着こなす「LOVE IDOLS」公開 | RBB TODAY

アイドルグループ『Peel the Apple』のリーダー・浅原凜が夏の新作ランジェリーを着こなすコンテンツ「LOVE IDOLS」が、ピーチ・ジョン（PEACH JOHN）の公式通販サイトで公開された。

浅原凜は7人組アイドルグループ『Peel the Apple』のリーダーで、メンバーカラーはスカイブルー。今回公開されたのは全8ルックだ。