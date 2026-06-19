浅原凜がPEACH JOHNの夏ランジェリーを着こなす「LOVE IDOLS」公開 | RBB TODAY

アイドルグループ『Peel the Apple』のリーダー・浅原凜が夏の新作ランジェリーを着こなすコンテンツ「LOVE IDOLS」が、ピーチ・ジョン（PEACH JOHN）の公式通販サイトで公開された。
浅原凜は7人組アイドルグループ『Peel the Apple』のリーダーで、メンバーカラーはスカイブルー。今回公開されたのは全8ルックだ。
Peel the Apple・浅原凜、人生初の大胆カットに挑戦！ 初写真集『凜』が発売決定 | RBB TODAY
アイドルグループ・Peel the Appleの浅原凜が、2025年2月12日に1st写真集『凜』（扶桑社）を発売することが決定。これを記念して、先行イメージカットが公開された。
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浅原凜「太ももが注目ポイント」 1st写真集よりメルヘン＆ショートパンツの裏表紙カバー公開 | RBB TODAY
2月12日に発売されるPeel the Apple・浅原凜の1st写真集『凜』（扶桑社）より、2種類の裏表紙カバーが公開された。
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