渡辺美奈代、花々まとったプリンセスドレス姿にファン感動「美奈代姫」 | RBB TODAY

歌手・タレントの渡辺美奈代が18日、アメーバオフィシャルブログを更新し、まるでプリンセスを思わせる華やかなドレス姿を公開した。その美しさにファンから多くの反響が寄せられている。

渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信している。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、幅広い世代のファンから共感と支持を集めている。

この日のブログでは「本日の衣装」と切り出し、「グリーンのドレスを着ました！」と報告。明るい自然光が差し込む中で撮影された写真には、爽やかなミントグリーンを基調に、白や淡いピンク、クリーム色などの花のモチーフが散りばめられた華やかなロングドレス姿が映し出された。

立体感のあるフリルが幾重にも重なるボリューム感のあるデザインで、ふんわりと広がるトレーンや繊細な装飾が際立っている。ヘアスタイルはアップスタイルを取り入れたハーフアップにまとめ、上品なアクセサリーを合わせたエレガントな雰囲気を演出。ドレスの前後のシルエットも公開され、その完成度の高さが伝わる。

花々をまとったかのような幻想的な装いと、56歳とは思えない変わらぬ美しさに、ファンからは「とても素敵」「優しいお色のドレス」「髪の毛もきれい」「私達の美奈代姫」「素敵で最高に綺麗」「マーメイドみたい」「感動しました」「うわぁ～花嫁さんみたい」「メチャ素敵なドレス」など、絶賛のコメントが続々と寄せられた。

デビューから約40年が経つ現在もなお、多くのファンを魅了し続ける渡辺美奈代の存在感は健在だ。

※プリンセスを思わせる華やかなドレス姿を公開