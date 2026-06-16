腰痛で公演中に涙…NMIXX・ソリュン、“酷使論争”に自ら言及「少しでもステージに立ちたかった」 | RBB TODAY

ガールズグループNMIXXのソリュンが、涙を流しながらステージに立つ姿が拡散され、“酷使論争”が広がるなか、自ら状況を説明した。

最近、SNSやオンラインコミュニティを中心にソリュンがワールドツアー公演中に涙を流しながらパフォーマンスを続ける様子を収めた映像が拡散された。

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映像の中でソリュンは、腰のあたりを押さえたり、慎重に体を動かしたりする姿を見せていた。また、痛みに耐えきれず涙を流す場面もあり、ファンの心配を集めた。

（写真提供＝OSEN）ソリュン

これを受け、ネットユーザーからは「休むべき状態なのにステージに立ったように見える」「ワールドツアーも大事だけど健康が第一では」「体調が心配だ」といった反応が寄せられた。

（画像＝オンラインコミュニティ）ソリュン

こうした声を受け、ソリュンはファンとの交流プラットフォームを通じて自ら状況を説明した。ソリュンは、「昨日のドレスリハーサルで無理をしたのか、その時から少し痛かった。湿布を貼って薬を飲んで寝たけれど、起きたら少し悪化していた」と明かした。

続けて、「レーザー治療をはじめ、いろいろな治療を受けてきた。会社も病院も休んだほうがいいと言ってくれたけれど、私が少しでもステージに立ちたかった」と、公演に出演した理由を説明した。

また、治療中のエピソードについては、「うつ伏せになって注射を打たれた時、ベッドが涙でびしょ濡れになった。『すみません』と言いながらティッシュでベッドを拭いたら、看護師さんたちが『大丈夫ですよ、泣いてください』と言ってくれた」と振り返り、ファンの胸を痛ませた。

なお、ソリュンが所属するNMIXXは、6月13日のタイ・バンコク公演を皮切りに、シンガポール、高雄、香港、東京などアジア5都市を巡るワールドツアー「EPISODE 1: ZERO FRONTIER」を続ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ソリュン プロフィール

2004年1月26日生まれ。本名はソル・ユナ。中学生の時にJYPエンターテインメントの非公開オーディションに合格し、2020年から練習生になったが、SM、YG、JYPすべての事務所に合格した逸話を持つ。デビュー前にプロフィール写真が公開されると「TWICEツウィとサナに似てる」と、その優れたビジュアルで大きな注目を集めた。2022年2月にNMIXXのメンバーとしてデビュー。

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