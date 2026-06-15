マーク脱退のNCT DREAM、デビュー10周年記念ファンミーティング開催決定！8月に2DAYS公演 | RBB TODAY

NCT DREAMが、デビュー10周年を迎え、ファンと特別な思い出を分かち合うスペシャルパーティーを開催する。

所属事務所のSMエンターテインメントによると、NCT DREAMは8月22日と23日の2日間、仁川（インチョン）のインスパイア・アリーナでデビュー10周年記念ファンミーティング「NCT DREAM 10TH ANNIVERSARY PARTY 'THE SWEET DREAM HOTEL'」を開催する。

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8月25日にデビュー10周年を迎えるNCT DREAMは、今回のファンミーティングを通じて、メンバーとシズニ（ファンダム名）がともに歩んできた10年間を振り返り、忘れられない感動を届ける予定だ。

特に今回の公演は、「ホテル」をテーマにしたユニークなコンセプトで行われる。

NCT DREAMのメンバーたちは、VVIPゲストであるシズニを迎えるホテルスタッフに変身。久しぶりに披露する楽曲のステージをはじめ、多彩なトークやゲームなど、ファンへの感謝の気持ちを込めたさまざまなコンテンツを用意しているという。

今回のファンミーティングのチケットは、NOLチケットを通じて販売される。

（画像＝SMエンターテインメント）

6月23日20時より韓国ファンクラブ会員向け先行販売がスタートし、24日20時にはグローバルファンクラブ会員向け先行販売を実施。一般販売は26日19時から開始される予定だ。

なお今回のファンミーティングは、今年4月にメンバーのマークがSMエンターテインメントとの契約終了に伴いグループを離れて以降、初めて開催されるイベントとなる。そのため、新体制となったNCT DREAMがどのようなステージを見せるのかにも注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

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