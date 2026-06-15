Red Velvet・スルギ、いとこの訃報を受けYouTubeを2週間休止「ご理解をお願いいたします」 | RBB TODAY

Red VelvetのスルギがYouTubeの更新を時休止すると発表した。

スルギのYouTubeチャンネル「Hi Seulgi」の制作チームは6月14日、「6月19日、26日の配信を休止し、2週間の休息期間を設ける予定です」と伝えた。

【写真】死去した“いとこ”とスルギの2ショット

続けて、「視聴者の皆さまのご理解をお願いいたします。次回は7月の動画でお会いしましょう」とコメントしている。

今回の休止は、スルギのいとことして知られていたユーチューバー、sukyzinさん（本名カン・スジンさん）の訃報を受けての措置と思われる。

（写真提供＝OSEN）Red Velvet・スルギ

11日、sukyzinさんのいとこの姉を名乗る人物は、故人のチャンネルのコメント欄を通じて、「これまでスジンを大切に思い、応援してくださった多くの皆さまに突然の悲しいお知らせをすることとなり、心を痛めています。私たちの愛するスジンは6月7日、突然の事故により天国へ旅立ちました」と報告した。

いとこであるスルギは、これまでたびたび故人への深い愛情を語ってきた。特に5月29日には、故人がスルギと撮影した動画を公開していたこともあり、突然の訃報に多くの人々が衝撃を受けた。

◇スルギ プロフィール

1994年2月10日生まれ。本名カン・スルギ。7年間という長い練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビュー。グループ内ではリードボーカル、メインダンサーを務めている。クールに見えるが非常に柔和な性格の持ち主。温厚で良く寝ることから「クマ」という愛称を持っている。

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