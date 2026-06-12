神田愛花、夫婦のお財布は「全部私が管理してます」神田の収入は日村にはナイショ | RBB TODAY

フリーアナウンサーの神田愛花が10日、『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演。夫婦のお財布はすべて神田が管理していると明かした。
この日の番組のテーマは「世界から見た日本はどんな国?」。様々な国の女性が出演し、日本と世界の違いについてトークを繰り広げた。話題は夫婦のお財布事情になり、司会の上田晋也から「神田さんところはどうしてるの？」と尋ねられた神田は「全部私が管理してます」と回答。夫であるバナナマン・日村勇紀の収入はすべて神田が管理しており、逆に神田の収入がいくらかは日村に教えていないそう。日村が使うお金に関しては特にお小遣いの額などは決めておらず、「食べ物もお金も置いておいて、減ったら補充」という制度とのこと。減った食べ物やお金を見て「今月はこれを食べたか」と確認していると話した。神田の一風変わった夫の管理法に上田も「熊を捕まえる感覚なの？」と突っ込みを入れていた。
神田愛花が夫バナナマン・日村勇紀の休養についてコメント「夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」 | RBB TODAY
フリーアナウンサーの神田愛花が29日に自身のインスタグラムを更新、体調不良のため休養を発表したバナナマン・日村勇紀についてコメントした。
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神田愛花は電車移動で意外な節約術…生活費を節約する裏技の数々！ 『ホンマでっか!?TV』 | RBB TODAY
6月18日21時からの『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ系）では、「全部やれば年間10万円以上の節約!?生活費を節約する17の裏技」が放送される。
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