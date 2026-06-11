兵役中のチャウヌ、“顔天才”ぶりに子役ママも感嘆…入隊前の姿が話題「目の保養」 | RBB TODAY

俳優チャ・ウヌの入隊前の姿が公開され、注目を集めている。

6月11日、チャウヌ主演のNetflixシリーズ『ワンダーフールズ』に出演した子役の母親が自身のインスタグラムを更新し、ドラマの打ち上げ現場で撮影された写真を公開した。

【写真】“顔天才”チャウヌに子役ママ感嘆

公開された写真には、5月に公開された『ワンダーフールズ』の主演を務めたパク・ウンビン、チェ・デフンをはじめ、子役たちが一堂に会し、和やかな雰囲気を見せている。

特に注目を集めたのは、昨年7月に陸軍へ現役入隊し、現在は軍楽隊で服務中のチャウヌの入隊前の姿だ。チャウヌはナチュラルなヘアスタイルで、変わらぬ“顔天才”ぶりを発揮。子役ソ・ウジンの母親はチャウヌとのツーショット写真について、「ウジンが冴えなく見えた日、あの方はただただ光だった」と語り、「とてもハンサムで美しい俳優さんたちのおかげで、目の保養になった」と感想を伝えた。

チャウヌは昨年7月に陸軍へ現役入隊し、現在は軍楽隊で服務している。今回公開された写真は、入隊前に『ワンダーフールズ』の撮影を終えた後に行われた打ち上げパーティーで撮影されたものとされている。

（写真＝ソ・ウジン母Instagram）

一方、チャウヌは今年初め、税務調査をめぐる騒動で注目を集めた。当時、200億ウォン（約20億円）を超える追徴課税を通告されたと報じられ、波紋を呼んだ。その後、チャウヌは今年4月、国税庁に130億ウォン（約13億円）を納付し、「ファンをはじめ多くの方々に失望と混乱を与えてしまったことを心からお詫びします」と謝罪した。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後、現在の所属事務所ファンタジオに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。俳優としても活躍しており、ドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演。

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