インナーが透け見え!?　ジュリー、タイトトップスで際立つ圧巻ボディ「完璧です」「かわいさの過剰摂取」 | RBB TODAY

ガールズグループKISS OF LIFEのジュリーが、ファンを魅了した。

ジュリーは最近、グループの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

【写真】ジュリー、インナーが透け見え!?

公開された写真には、白のタンクトップにダメージ加工のルーズデニム、ブラックのレースアップブーツを合わせたカジュアルなスタイルのジュリーが収められている。タイトなトップスから際立つ圧巻のプロポーションと、大胆な肌見せファッションが視線を引きつけた。

この投稿を見たファンからは、「圧巻のプロポーション」「美しい」「かわいさの過剰摂取」「完璧です」といったコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ジュリーが所属するKISS OF LIFEは、6月27日に千葉・市川市文化会館でファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催する予定だ。

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍グループ。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。2025年11月に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』で日本デビュー。

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