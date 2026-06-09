スピルバーグ最新作『ディスクロージャー・デイ』NYプレミア開催！エミリー・ブラント「観る人の価値観を根底から揺さぶる」 | RBB TODAY

スティーヴン・スピルバーグ監督の最新作『ディスクロージャー・デイ』のNYプレミアイベントが、現地時間6月8日、米ニューヨークのリンカーン・センター内デイヴィッド・H・コーク劇場で開催された。同作は10月1日（木）より全国公開される。

© Universal Studios. All Rights Reserved.

『E.T.』（82）や『ジュラシック・パーク』（93）など数々の名作を生み出してきたスピルバーグ監督が、盟友デヴィッド・コープと再びタッグを組んだSFエンターテインメント超大作。音楽は名匠ジョン・ウィリアムズが担当。主演のエミリー・ブラント、ジョシュ・オコナーをはじめ、コリン・ファース、イヴ・ヒューソン、コールマン・ドミンゴら実力派キャストが集結した。

コールマン・ドミンゴ © Universal Studios. All Rights Reserved.

ジョシュ・オコナー © Universal Studios. All Rights Reserved.

スティーヴン・スピルバーグ © Universal Studios. All Rights Reserved.

プレミアイベントには世界各国のメディアと多くのファンが詰めかけ、会場は熱気に包まれた。エミリー・ブラントは気品あふれるモダンなドレス姿で登場し、ファンから大きな歓声がわき起こった。 「監督と仕事ができたことは、特別な体験だった。人生でも最高の経験の一つよ！宇宙で私たちだけではない。そう思える喜びを感じて欲しい。今作は観る人の価値観を根底から揺さぶる作品だと思うわ」とコメントした。

© Universal Studios. All Rights Reserved.

© Universal Studios. All Rights Reserved.

© Universal Studios. All Rights Reserved.

ジョシュ・オコナーも「監督の隣に立つだけで信じられない気分だよ。スピルバーグ作品に出演しているなんて、本当に夢のようだ。出演が決まる前は、宇宙には私たちだけじゃないかも――。その程度に考えていたけれど、今はその存在を信じているよ」と語った。

スピルバーグ監督は「これは陰謀ではありません。私は国防総省やディープステートの回し者ではありません。監督として何年もこの物語を描きたかったのです。今作の公開直前に、実際の情報開示が始まるとは思っていませんでしたよ」と述べ、現在世界中で注目される米政府のUAP/UFO関連の情報開示にも言及した。

『ディスクロージャー・デイ』

© Universal Studios. All Rights Reserved.

公開表記：10月1日(木)全国公開

配給：東宝東和