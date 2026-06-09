安達祐実、10歳の息子は「手はつないでくれるけど、ハグはしてくれない…」成長した喜びと寂しさを語る | RBB TODAY

安達祐実が9日放送の『徹子の部屋』に出演し、10歳の息子は手をつないでくれるけれど、ハグはしてくれない現状を明かした。

安達の息子は現在10歳。安達は2人目の夫とも離婚しており、現在息子と2人で暮らしている。司会の黒柳徹子に「（息子さんは）可愛い？」と聞かれ、安達は「可愛いですね」と大きく頷いた。安達の息子は現在は「ギリギリ手を繋いでくれる」のだが、「そう遠くない未来に拒否されるようになるんだろうな」と感じているという。またハグはしてくれないそうで、安達が無理やり「好きだよ～大好きだよ～」とハグしても、「やめてください」と拒否してくるのだという。安達は「内心は（ハグを）喜んでいるんじゃないかな」と思いながらハグしているそう。そんな息子だが、母の日にはスーパーでカーネーションの花束を買い、安達にプレゼント。安達は「すごくうれしかった」とほほ笑んだ。

安達には20歳になる娘もおり、現在は海外で生活している。一時期は母と同じ女優になりたいと言っていたが、安達の姿を見て大変そうだと感じたのか、いつの間にか言わなくなった。しかし芸能界に関わる仕事はしたいと思っており、将来はスタイリストを目指していると安達は明かした。