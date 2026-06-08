BABYMONSTER、新サマーソング誕生！『SUGAR HONEY ICE TEA』で“超高速カムバック” | RBB TODAY

BABYMONSTERが新曲『SUGAR HONEY ICE TEA』で爽やかな魅力を発揮し、世界中のファンから熱い反響を得ている。

BABYMONSTERは6月8日午前0時、デジタルシングル『SUGAR HONEY ICE TEA』をリリースした。

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今作は、3rdミニアルバム『CHOOM』以来約1カ月ぶりとなる“高速カムバック”で、前作とは180度異なるコンセプトの爽やかなサマーソングを予告していたことから、世界中の音楽ファンの関心を集めていた。

（画像＝YGエンターテインメント）

ベールを脱いだ新曲は、甘いキーワードとクールなエネルギーのコントラストを通じて、BABYMONSTERならではのギャップあふれる魅力を表現している。重厚なベースサウンドを基盤にした中毒性の高いフックに、メンバーの爽やかなボーカルと安定感のあるラップが調和し、「この夏を代表する完成度の高いサマーソング」と好評を博している。

（画像＝YGエンターテインメント）

音源と同時に公開されたMVも、ファンの心を掴んだ。ゴシップをユーモラスに風刺したセンスあふれる演出の中で、メンバーたちは持ち前の堂々とした魅力を存分に発揮。書類が舞うオフィスやクラシカルなティールームなどの多彩なセットに加え、鮮やかなカラーのスタイリングがメンバーたちの個性あふれるビジュアルと調和し、見る楽しさを倍増させた。

こうした反響を受け、所属事務所YGエンターテインメントは、6月10日午後6時に同曲のパフォーマンスビデオを追加公開すると発表した。MVで披露されたグルーヴ感あふれるパフォーマンスや、指を使ったキッチュなジェスチャーがすでに高い中毒性を生み出しているだけに、パフォーマンスビデオがグローバル人気をさらに加速させる起爆剤になると期待されている。

なお、BABYMONSTERは6月26日から28日までの3日間、ソウルで2度目のワールドツアーの幕を開ける。その後、日本、アジア、北米、ヨーロッパ、南米など世界18都市で計27公演を開催し、2026年も精力的なグローバル活動を続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

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