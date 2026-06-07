チャン・グンソクに同い年女優が愛の告白!?豪華イベントに感激「あなたと結婚すればいい？」 | RBB TODAY

女優キョン・スジンが、同い年の俳優チャン・グンソクに公開告白した。

去る6月5日、韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『旧基（クギ）洞フレンズ』（原題）では、チャン・グンソクがキョン・スジンの願いを叶えるためにイベントを準備した。

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チャン・グンソクは、「スジンのバケットリストが、綺麗にドレスアップしてスポーツカーに乗ることだと言っていたはず」と、13台の車を用意したと明かし、驚きを誘った。

普段は現実的な理由で軽自動車を運転していたキョン・スジンは、「年を重ねるほど、素敵な車に乗るのがよりかっこいいと思った。母に家も買わなければならなかったし、私は家のほうにお金を使うスタイルなので、最終的に軽自動車を買った」と明かしていた。

（写真＝tvN）7枚目：左からキョン・スジン、チャン・グンソク

これに対し、チャン・グンソクが彼女のためにクラシックカーから珍しい車まで用意して、イベントを企画したのである。

費用は決して安くはなかった。車の輸入価格は、13億ウォン（約1億円）近くした。これにキョン・スジンは、チャン・グンソクを感嘆の眼差しで見つめながら、「私、あなたと結婚すればいい？」と伝えた。

これに、チャン・グンソクはもちろん、ともに見守っていた俳優アン・ジェヒョンまで爆笑した。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演。2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYouTubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。

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