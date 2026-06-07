「本当に垢抜けた」整形を堂々公表、激変する前の姿を公開　二児の母でもある韓国女優 | RBB TODAY

女優のチャン・ヨンランが変化したビジュアルを公開した。

チャン・ヨンランは6月4日にインスタグラムを更新。

【写真】整形4回チャン・ヨンランの「美貌の全盛期」

「ヨンラン、あなた本当に垢抜けたね。本当にすごく綺麗になった。突然表示された2年前の写真にびっくり」というコメントを添えて写真を投稿している。

チャン・ヨンランは自身の写真フォルダから、子供を抱いて撮影した写真の一部をスクリーンショットして公開。現在のハキハキとした印象に比べ、当時はどこかのんびりとした雰囲気で、現在の彼女を見慣れているファンにとっては違和感のある姿と言える。

また、チャン・ヨンランは過去2年間にわたり、美容整形のビフォーアフターや体験談について率直に語ってきた。目の下のリフト（たるみ取り）手術などによる顔立ちの変化についても明かしている。ほかにもダイエットに成功し、その体型を現在も維持し続けている。

投稿を見たネットユーザーからは「極端に変わって見える写真だけを選んで載せたのでは？」「整形前後というより、たまたま一瞬を捉えた写真を載せただけに見える。元々綺麗ですよ」「今日のミントカラーの衣装、すごく似合っています！」など、様々な反応が寄せられた。

（画像＝チャン・ヨンランInstagram）

（画像＝チャン・ヨンランInstagram）

チャン・ヨンランは2009年に韓国伝統医学の医師ハン・チャン氏と結婚し、現在は二児の母でもある。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・ヨンラン プロフィール

1978年9月19日生まれ。2001年にMnetのVJ（音楽番組のMC）第9期として芸能界デビュー。その後、地上波のレポーターなどを務め、2005年にはドラマ『100万長者と結婚すること』に出演。以降もドラマ『ハロー！お嬢さん』『インスンはきれいだ』『我が家になぜ来たの』などに出演した。2009年9月に漢方医のハン・チャンと結婚し、1男1女をもうけている。YouTubeチャンネル「A級チャン・ヨンラン」を運営中。

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