ILLIT、ふわふわした世界観で魅力全開！『Love, older you』スペシャルビデオ公開 | RBB TODAY

ILLITが、唯一無二の感性でファンを魅了した。

6月4日、ILLITは4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』の収録曲『Love, older you』のスペシャルビデオを公開した。

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映像では、一日の始まりを準備するメンバーたちの自然な姿を映した「GRWM（Get Ready With Me）」バージョンと、それぞれ自身に似ている動物たちと触れ合いながら、温かな時間を過ごす様子を収めた「PAW PAW」バージョンのビハインド映像が交互に映し出される。アナログフィルムカメラの質感を生かした演出によって、優しくふんわりとした楽曲の雰囲気を一層引き立てている。

（写真提供＝BELIFIT LAB）

『Love, older you』は、温かく穏やかな感性が際立つオルタナティブポップジャンルの楽曲で、メンバー全員がクレジットに名を連ねたことでも注目を集めた。

（写真提供＝BELIFIT LAB）

5人のメンバーは、辛くて諦めたくなる瞬間があった幼い頃の自分に向けて手紙を書き、その内容を歌詞全体に溶け込ませた。より強く成長した今のILLITが届ける優しいメッセージは、聴く人に深い慰めと共感を与えている。

また、タイトル曲『It's Me』も依然として高い人気を維持している。発売から約1カ月が経過した現在も、6月4日時点でGenie2位、FLO2位、Bugs3位、Melon「TOP100」3位を記録するなど、韓国主要音楽配信サービスのリアルタイムチャート上位圏をキープしている。

なお、ILLITは6月6日、ソウル・オリンピック公園のKSPO DOMEおよび88芝生広場で開催される「Weverse Con Festival 2026」に出演し、ファンと交流する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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