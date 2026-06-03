「好きだった」チャン・グンソク、“初キスシーン”相手の女優に片思い？10年越しの告白に注目 | RBB TODAY

俳優のチャン・グンソクが、先輩女優ハ・ジウォンに片思いしていた過去を明かす。

チャン・グンソクは、自身にとって「人生初のキスシーンの相手」だったハ・ジウォンへの思いを率直に語った。

【画像】チャン・グンソク、合コンに参加!?

6月5日放送の韓国KBS 2TVバラエティ番組『屋上部屋の問題児たち』（原題）には、“アジアのプリンス”ことチャン・グンソクが単独ゲストとして出演する。

この日の放送では、14年間一人暮らしを続けていると明かしたチャン・グンソクが、ハ・ジウォンへの思いを打ち明け、注目を集める。

ドラマ『ファン・ジニ』でハ・ジウォンと共演したチャン・グンソクは、「作品の中で初めてキスシーンを演じた相手がハ・ジウォン先輩だった」と振り返り、スタジオを驚かせた。

（画像＝KBS 2TV）

さらに、「ドラマを撮影していた当時、ハ・ジウォン先輩のことが好きだった」と率直に告白。続けて、「作品を撮り終えてから10年以上経った後、実際に“好きだった”という気持ちを伝えたことがある」と明かし、スタジオをときめかせた。

これに対しMC陣は、「ドラマ撮影当時、もしハ・ジウォンさんから『付き合おう』と言われていたら、本当に付き合っていたのか？」とストレートな質問を投げかけた。果たしてチャン・グンソクがどのように答えたのか、関心が集まっている。

チャン・グンソクとハ・ジウォンが共演した『ファン・ジニ』は、2006年に放送されたKBS2ドラマで、朝鮮王朝時代を代表する妓生（キーセン）、ファン・ジニの人生を描いた作品だ。

チャン・グンソクは劇中でファン・ジニの初恋相手キム・ウノを演じ、ハ・ジウォンは主人公ファン・ジニ役を務めた。

子役出身のチャン・グンソクは、『ファン・ジニ』を通じて成熟した演技を披露し、俳優として大きく飛躍した。一方のハ・ジウォンは、同年のKBS演技大賞で大賞に輝いている。

（記事提供＝OSEN）

◇チャン・グンソク プロフィール

1987年8月4日生まれ。1993年、6歳の頃に子供服のカタログモデルとして芸能界入りした。2001年に歌手BoAと共演したテレビCMで話題になり、2006年にドラマ『ファン・ジニ』に出演し知名度を確固たるものにした。同年に日本のホラー映画『着信アリ Final』に出演、2009年に放送されたドラマ『美男ですね』は日韓で熱い旋風を巻き起こし、「アジアのプリンス」の名で親しまれるように。2018年7月16日に社会服務要員として兵役を開始し、2020年5月29日に召集解除（除隊）となった。2023年にはYoutubeチャンネルを開設し、“プリンスらしからぬ”親しみやすさも反響を呼んでいる。

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