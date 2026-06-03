『イカゲーム』にも出演！IZ*ONE出身チョ・ユリ、学園祭で“オールラウンダー”の真価を発揮 | RBB TODAY

歌手兼女優のチョ・ユリが、大学の学園祭を盛り上げ、アーティストとしての実力を証明した。

チョ・ユリは6月2日、国立順天（スンチョン）大学の学園祭ステージに出演。圧倒的なステージ掌握力と愛らしいエネルギーで、学生たちから熱い歓声を浴びた。

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この日、彼女は爽やかなビジュアルはもちろん、安定したライブパフォーマンスで、会場をチョ・ユリらしい感性で満たした。

（写真提供＝WAKEONE）チョ・ユリ

セットリストも充実していた。ストレートな告白ソング『TAXI』を皮切りに、『GLASSY』『Growls and Purrs』『Love Shhh!』『Farewell for now!』など、自身の代表曲を披露し、観客と一体となって盛り上がった。

ステージ上で見せたチョ・ユリの表現の幅も際立った。『TAXI』ではエネルギッシュで堂々とした魅力を発揮し、『GLASSY』では明るくキャッチーな雰囲気で会場を爽やかに彩った。続く『Growls and Purrs』では、まるで青春ドラマのワンシーンのような叙情的なステージを演出。さらに『Love Shhh!』では余裕のあるステージマナーで会場の熱気を最高潮に盛り上げた。

そしてラストを飾った『Farewell for now!』は、この日のハイライトとなった。彼女の唯一無二の歌声が会場を包み込み、熱気に満ちた学園祭を感動的な余韻とともに締めくくった。

学園祭のステージを通して、ソロアーティストとしての実力を存分に発揮したチョ・ユリは、Netflixドラマ『イカゲーム』シーズン2とシーズン3でジュニ役として出演し、女優としても高い評価を得た。音楽と演技の両分野で活躍するオールラウンダーとしての存在感を発揮している。

◇チョ・ユリ プロフィール

2001年10月22日生まれ。2017年に放送されたオーディション番組『アイドル学校』（原題）に出演。惜しくもデビューメンバーには選ばれなかった。Stone Musicエンターテインメントで9カ月間練習生期間を過ごした後、オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。現在はStone Musicエンターテインメント含む事務所が一つに統合された新規レーベル「WAKEONEエンターテインメント」に所属している。2021年10月、1stシングルアルバム『GLASSY』を通じて、ソロデビューを果たした。

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