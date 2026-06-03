“完成形の怪物新人”AND2BLE、デビューわずか1週間で音楽番組1位の快挙！「すべての方々に感謝」 | RBB TODAY

AND2BLEが、デビューからわずか1週間で音楽番組1位を獲得し、“完成形の怪物新人”として急浮上している。

AND2BLEは6月2日に放送されたSBS Lifeの音楽番組『THE SHOW』で、1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』のタイトル曲『Curious』により、デビュー後初となる1位のトロフィーを手にした。

【写真】AND2BLE、圧倒的な“顔面力”

トロフィーを受け取ったAND2BLEは、「素晴らしい音楽とステージを作れるよう支えてくださったすべての方々に感謝している」とし、「デビューからわずか1週間で1位という大きな栄誉をくださったファンの皆さんに心から感謝する。皆さんに誇りに思っていただけるAND2BLEになれるよう、さらに努力していきたい」と喜びを語った。

この日AND2BLEは、『Curious』のステージで力強いビートと緻密な緩急が際立つパフォーマンスを披露。5段高音からパワフルなダンスブレイクまで、確かな実力と圧巻のステージで観る者を魅了した。

その勢いは数字にも表れている。AND2BLEは今回のアルバムで、HANTEOチャート基準の初動売上73万1673枚を記録。歴代グループのデビューアルバム初動売上ランキングでトップ4入りを果たした。

（写真提供＝YHエンターテインメント）AND2BLE

さらに、世界23の国と地域のiTunes「トップアルバム」チャートで上位にランクインしたほか、ワールドワイドiTunesアルバムチャートで2位を記録し、グローバルファンダムの熱い支持を証明した。

タイトル曲『Curious』も世界13の国と地域のiTunes「トップソング」チャートで1位を獲得し、Bugsのリアルタイムチャートでも首位を記録。ミュージックビデオの再生回数は1500万回を突破し、勢いを加速させている。

AND2BLEは今後も音楽番組をはじめ、さまざまなバラエティ番組やウェブコンテンツなど、多彩なプラットフォームを通じて精力的なデビュー活動を続けていく予定だ。

◇AND2BLEプロフィール

YHエンターテインメントからTEMPEST以来約4年ぶりにデビューしたボーイズグループ。オーディション番組『BOYS PLANET』発のZEROBASEONE出身のジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンと、EVNNE出身のユ・スンオンの5人組。グループ名は、「AND」と「DOUBLE」を組み合わせた造語で、一面的な姿ではなく、多様な内面が重なり合いながら“自分らしさ”を広げていくという意味が込められている。2026年5月26日に1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』でデビュー。

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