飲酒運転2回、違法薬物投与で活動停止中の韓国女優、高級ブランドで近況公開 | RBB TODAY

2度の飲酒運転とプロポフォール違法投薬事件以降、本格的な活動再開に苦戦している女優パク・シヨンが、昨年に続いて再びSNSに姿を見せた。

今回は体にフィットしたスキニージーンズに、1400万ウォン台とされる高級ブランドバッグを合わせた。オンライン上で近況を公開することで先に存在感をつないでいる格好だ。

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パク・シヨンは7月17日、自身のSNSに「スキニーの流行が戻ってきたって」という文章とともに写真1枚を投稿した。

写真の中のパク・シヨンは、都心の路上でカメラを見つめながらポーズを取っている。

ほとんどメイク感のない顔に眼鏡をかけている。ゆったりとしたグレーのトップスに黒のスキニージーンズを合わせ、リラックスした日常コーデを完成させた。

(写真=パク・シヨンInstagram)

ズボンのポケットに手を入れて立つ自然な姿勢が目を引いた。肩には世界的な高級ブランドC社の大型バッグをかけている。同商品の価格は約1400万ウォンとされている。飾り気を抑えた装いに、高価なバッグでポイントを加えた形だ。

パク・シヨンの近況が注目を集めたのは今回が初めてではない。彼女は昨年もSNSやオンラインコミュニティを通じて変化した姿を公開し、話題を集めた。

当時の写真では、ほとんどメイク感のない顔と整ったヘアスタイルで落ち着いた雰囲気を見せていた。

また別の姿では、黒のオフショルダートップスにデニムショートパンツを合わせていた。肩のラインと脚線美を見せた大胆なスタイルで、女優特有の存在感を強調した。

パク・シヨンは公式の場や作品の制作発表会ではなく、日常写真を通じて露出している。公開するたびに、外見やファッションを中心に関心を集めている。

しかし、芸能界復帰をめぐる視線は依然として分かれている。

パク・シヨンは2006年、飲酒運転で罰金250万ウォンを言い渡された。2021年には2度目の飲酒運転をした。同年1月、ソウル松坡区で酒を飲んだ状態で運転し、前方の車に衝突する事故を起こした。当時、罰金1200万ウォンを言い渡された。

2013年には、プロポフォールを違法投薬した疑いで裁判にかけられた。裁判所は懲役8カ月、執行猶予2年を言い渡した。

相次ぐ騒動の後、パク・シヨンは長い間、芸能活動を中断した。

2025年にはショートフォームドラマ『マクチャンレベルUP』への出演を知らせ、復帰の動きを見せたが、これをきっかけに放送や作品活動が本格的に続くことはなかった。

なお、パク・シヨンは2011年に実業家と結婚し、2人の娘をもうけた。その後離婚し、2人の子どもを育てているとされている。

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