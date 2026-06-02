明日花キララとの性売買は事実無根…注目集まるチュ・ハンニョンのTHE BOYZ復帰の行方 | RBB TODAY

復活の目はあるのだろうか。

元THE BOYZチュ・ハンニョンの動向に注目が集まる。

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6月2日、韓国メディア『京郷新聞』は、ソウル西部地検刑事1部が5月12日、芸能記者のチェ被告を情報通信網法上の名誉毀損罪で在宅起訴したと報じた。

（写真提供＝OSEN）チュ・ハンニョン

チェ被告は昨年6月、「チュ・ハンニョンが日本の元AV女優、明日花キララと東京の飲食店で会い、性売買行為に及んだ」という虚偽の記事を掲載した疑いが持たれている。当時の報道を受け、チュ・ハンニョン側はデマだとしてチェ被告を即座に告訴。チェ被告は捜査の過程で「疑惑がデマだとは知らなかった」と供述したという。

チェ被告は問題の記事内で「複数の芸能関係者」の話を根拠に挙げていたが、調査の過程で噂のほかに疑惑を立証する具体的な証拠はないことが確認された。さらに、「チュ・ハンニョンが所属事務所의 提示した具体的な証拠を確認した後、性売買の事実を認めた」という内容も事実無根であることが明らかになっている。

チュ・ハンニョンは一連の報道によりグループから脱退し、芸能活動も中断していたが、今年4月に開催されたTHE BOYZのコンサートを観覧したことで話題となっていた。そのため今回のチェ記者に関する報道を受け、彼が再びグループに復帰するのかに注目が集まっている。

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