ユーチューバーとの“結婚説”拡散で意味深投稿？DAY6・ドウン、SNSでの発言に注目「少しだけ待っていて」 | RBB TODAY

バンドグループDAY6のドウンが、結婚説をめぐり、初めて自身の立場を明かした。

ドウンは5月28日、自身のSNSを通じて、「僕たちのグループは、死んでもなくならない。僕はどこにも行かないし、悪い書き込みは見ないでほしい。当分の間、僕に関する投稿を見ても無視してほしい」とコメント。続けて、「つらい思いをさせてごめん。少しだけ待っていてほしい」と伝えた。

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これに先立ち、ドウンはユーチューバーのユ・ジユとの結婚説に包まれていたが、所属事務所は明確な公式コメントを出していなかった。

最近、韓国のオンラインコミュニティでは、一部ネットユーザーの間で「2人の家のインテリアが似ている」「キーホルダーなど、カップルアイテムと思われる物が一致している」といった指摘が上がり、交際説が浮上。さらに、2人がウェディングプランナーに相談していたという噂まで広がり、結婚説へと発展した。

（写真＝OSEN、ユ・ジユInstagram）ドウン（左）、ユ・ジユ

なお、ドウンは1995年生まれで、2015年にJYPエンターテインメント所属のバンドDAY6のドラマーとしてデビュー。その後、『Time of Our Life』や『You Were Beautiful』などの楽曲で人気を集めている。

一方、1996年生まれのユ・ジユは、登録者数約19万8000人のYouTubeチャンネルを運営。また、バラエティ番組『オルチャン時代』出身のユ・ヘジュの妹としても知られている。

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