“元巨人選手の娘”のSNS投稿が物議、過去発言も掘り返される事態に…チェ・ジュンヒのスタバショット | RBB TODAY

韓国で炎上中のスターバックス。

新婚旅行中のチェ・ジュンヒも、その火の粉を浴びる形となった。

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女優の故チェ・ジンシルさんと、元プロ野球選手の故チョ・ソンミンさんの娘で、インフルエンサーのチェ・ジュンヒがSNSに投稿した写真を巡り、ネット上で激しい論争が巻き起こっている。

チェ・ジュンヒは5月27日、インスタグラムのストーリーズを更新。夫と新婚旅行を楽しむ様子など、複数の写真を投稿していた。

（画像＝チェ・ジュンヒSNS）ハネムーンの様子

しかし、そのなかの1枚で、彼女が大手コーヒーチェーン「スターバックス」のカップを手にしている姿が、一部ネットユーザーの間で問題視されているのだ。

韓国国内での騒動が背景に

今回の議論の背景には、スターバックスの韓国法人（以下、韓国スターバックス）が起こした騒動がある。

問題視されたのは5月18日に開催された「タンクデー」というイベント。このイベント名、そして「机をタッ！」というキャッチコピーが、「5.18民主化運動」と1987年の朴鍾哲（パク・ジョンチョル）拷問致死事件を連想させるとして、激しい批判を浴びている。

5月18日は、韓国にとって非常に重い日だ。

1980年5月、全羅南道・光州（クァンジュ）で民主化を求めた市民や学生が、軍によって鎮圧され、多くの死傷者を出した。現在の韓国では、民主化の歴史を語るうえで欠かせない出来事として記憶されている。

その日に「タンクデー」という言葉を使えば、戒厳軍の戦車投入を連想させる。さらに「机をタッ！」という表現は、1987年に大学生の朴鍾哲さんが警察の拷問で死亡した事件で、当局側が事実を隠蔽するために放った有名な釈明、「机をタッと叩いたら、ウッ（あッ）と言って倒れた（死んだ）」を思い起こさせる。

つまり、韓国の民主化運動に関わる2つの痛ましい記憶を、販売促進の言葉として軽く扱ったように見えたのだ。この騒動は、人命を軽視する企業姿勢として激しい反発を呼び、韓国スターバックスの役員が解任される事態に発展。それだけでは収まらず、親会社である新世界グループのチョン・ヨンジン会長が直接謝罪する事態にまで発展した。

一方で、ネット上ではスターバックスを「滅共（めっきょう）コーヒー」と呼ぶ動きも出ている。「共産主義を滅ぼす」という意味合いの言葉で、韓国では保守・反共的な文脈で使われることがあり、保守的な政治スタンスから同ブランドを擁護する動きも見られた。

過去の発言も再注目

こうした緊迫した状況下でチェ・ジュンヒがスタバの写真を投稿したため、インフルエンサーとして何らかの“意思表示”をしたのではないかという疑惑が浮上したのだ。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

さらに、彼女が過去にSNSで「左派のいない国で暮らしたい」「選挙の日が近づき、心が焦っている」といった政治色の強い発言を繰り返していたことも、今回の騒動に拍車をかけている。ただし、「本場アメリカでの旅行中、ごく自然に撮った写真に過ぎない」との擁護論もあり、議論は平行線を辿っている。

チェ・ジュンヒは今月16日に11歳年上の一般男性と結婚式を挙げたばかり。母の親友だった芸能界の大物たちが顔を揃えた豪華な式を経て、新生活をスタートさせた。

一挙手一投足に注目が集まる人気インフルエンサーゆえの洗礼を、彼女は異国の地でも浴びる形となった。

（記事提供＝OSEN）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。2026年5月16日に11歳年上の一般男性と結婚。

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