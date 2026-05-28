病院へ緊急搬送…“元祖サマークイーン”歌手ヒョリン、海外イベントを急きょ欠席「安静を最優先」【全文】 | RBB TODAY

“元祖サマークイーン”として知られるガールズグループSISTAR出身のヒョリンが、病院へ緊急搬送された。

5月27日、所属事務所のReHエンターテインメントは公式SNSを通じて、「ヒョリンは5月30日に台北で開催される『Fubon Guardians G！POP Music Festival』に出演予定だったが、やむを得ない事情により出演が困難となったため、残念なお知らせをお伝えすることになった」と長文のコメントを掲載した。

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続けて、「アーティストは現在、突然の緊急事態により病院へ搬送されており、医療陣の所見に従って、入院治療と安静を最優先にしなければならない状況」とし、「アーティストの健康状態と安全を総合的に考慮した結果、今回のイベントへの参加が難しくなった」と説明した。

所属事務所は、「突然このようなお知らせをすることとなり、重い責任を感じている。何より今回の公演を長く待ってくださった台湾のファンの皆さま、そしてイベント準備のため多大な努力をしてくださったFubon Guardians球団および関係者の皆さまに、ご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げる」と謝罪した。

さらに、「アーティスト本人も今回のステージを通じてファンの皆さまと会えることを誰よりも楽しみにしていただけに、非常に残念に思っている。一日も早く健康を回復できるよう、治療に専念する予定」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）ヒョリン

所属事務所ReH公式SNSコメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。ReHです。

アーティストのヒョリンは、5月30日に台北で開催される「Fubon Guardians G！POP Music Festival」に出演予定でしたが、やむを得ない事情により出演が難しくなったことを、残念ながらお知らせいたします。

当社所属アーティストは現在、突然の緊急事態により病院へ搬送されており、医療陣の所見に従い、入院治療と安静を最優先にしなければならない状況です。

これにより、アーティストの健康状態と安全を総合的に考慮した結果、今回のイベントに参加できなくなったことをご案内いたします。

突然このようなお知らせをすることとなり、重い責任を感じております。何より今回の公演を長く待ってくださった台湾のファンの皆さま、そしてイベント準備のため多大な努力をしてくださったFubon Guardians球団および関係者の皆さまにご心配をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます。

アーティスト本人も今回のステージを通じてファンの皆さまと会えることを誰よりも楽しみにしていただけに、非常に残念に思っており、一日も早く健康を回復できるよう治療に専念する予定です。

当社はアーティストの健康回復を最優先に支援し、再び元気な姿でファンの皆さまの前に立てるよう最善を尽くします。

改めて『Fubon Guardians G！POP Music Festival』を待っていてくださったすべての皆さまに、深くお詫び申し上げます。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

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