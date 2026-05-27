カットは950円、日本の1000円カット超えのコスパ！衝撃ヘアサロンを運営するバツ2の元K-POP美女 | RBB TODAY

衝撃価格だ。

元JEWELRYイ・ジヒョンのセカンドキャリアが注目を集めている。

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イ・ジヒョンはこのほど自身のSNSを更新。「価格に関する問い合わせを本当にたくさんいただいた」として、自身が経営するヘアサロンの詳細な料金表を公開した。

公開された内容は、カットが9000ウォン（約950円）、パーマが39000ウォン（約4100円）、そしてデジタルパーマやカラーも49000ウォン（約5200円）というものだ。カラーの場合、ロング料金として10000ウォン（約1060円）の追加料金が発生するという。

日本では“1000円カット”が定着しているが、本格的な施術を行う美容室としては破格の値段と言えるだろう。

（画像＝イ・ジヒョンSNS）

イ・ジヒョンは、施術から店舗管理、客への応対までを自らこなす多忙な日々のなかで、個別の問い合わせに返信する時間が取れなくなったため、今回SNSで一括して公表したと説明している。

この投稿を見た人々からは、「あまりにも良心的すぎる」「まさに“ヘジャ（韓国でコスパが良いことを指す言葉）”だ」と、その驚きの安さを称賛する声が相次いでいる。

イ・ジヒョンは単なる名前貸しのオーナーではなく、本気で美容師としてのキャリアを築いている最中だ。最近出演したYouTubeチャンネルでは、国家試験に合格して資格を取得し、ヘアデザイナーのコースを修了。現在は「マーケティング院長」として現場に立っている近況を明かした。

美容師として働いている様子がテレビで放送されたことも

かつてアイドルとして華々しく活動していた時代から、20年以上も毎日通い続けていた美容室という場所は、彼女にとって人生で最も馴染み深い空間だった。そこで「より長く続けられる仕事」として美容師の道を選んだ彼女は、自分が施した施術で客が喜んでくれる姿に、言葉では言い表せないほどの達成感を感じているという。

努力の末に掴み取った美容師免許と、自ら構えた店舗。アイドルから技術者へと華麗に転身し、第2の人生を力強く歩み始めた彼女の挑戦に、多くの人がエールを送っている。

◇イ・ジヒョン プロフィール

1983年10月12日生まれ。1998年に日韓合同ガールズグループCircleのメンバーとしてデビュー。解散後、2001年にJEWELRYの初代メンバーとして活動した。2006年に脱退し、タレント、女優として活動している。プライベートでは2013年に7歳年上の一般男性と結婚して1男1女をもうけたが、結婚から3年で合意離婚。また2017年、今度は眼科専門医と再婚したが、2020年8月に再び離婚している。現在、シングルマザーとして1男1女を育てている。2023年8月、シングル『Get it on, put in on』をリリースして18年ぶりに歌手活動を再開した。

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