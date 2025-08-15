 Hカップ美女・天野ちよ、ランジェリー姿で美ボディライン披露！ | RBB TODAY
Hカップ美女・天野ちよ、ランジェリー姿で美ボディライン披露！

天野ちよ デジタル写真集『ただただ完璧な色気』（C）扶桑社　
　15日、グラビアアイドル・天野ちよのデジタル写真集『ただただ完璧な色気』（扶桑社）の発売を記念し、誌面カットが公開された。

　同作は、週刊SPA!の名物グラビアコーナー『グラビアン魂』で掲載しきれなかったカットをふんだんに収録したデジタル写真集だ。公開カットでは、青のランジェリー姿でバスト94センチのHカップを強調。白のランジェリーではムチッとした迫力の美ボディを惜しみなく披露し、赤のノースリーブワンピースではファスナーを胸元まで下げてこちらを見つめる魅惑的なショットに仕上がっている。身長169センチのプロポーションと色気が際立ち、艶やかな衣装とポージングを楽しめる。

《アルファ村上》

