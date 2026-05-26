婚約者の病院でダイエット薬依存の患者死亡…“結婚延期”状態の韓国アイドル、ファンの愛に感謝 | RBB TODAY

ガールズグループEXIDのメンバーで、女優としても活動するハニが、ファンへ感謝を伝えた。

5月25日、ハニは自身のインスタグラムを更新し、長文のコメントとともにファンからもらった手紙とプレゼントの写真を公開した。

“医師と結婚”いう幸せの絶頂から叩き落されたハニ、本音を吐露

ハニは、「私の真心が誰かに届いていたということ、そして誰かが温かい心で私を見守ってくれていたという事実に、改めて胸がいっぱいになります。本当にありがとうございます」と綴った。

（写真提供＝OSEN）ハニ

続けて「皆さん一人ひとりの人生を心から応援しています。皆さんの幸せも心から願っています。体に気をつけて、また会いましょう！」と付け加え、ファンへの深い愛をのぞかせた。

（写真＝ハニInstagram）

公開された写真には、ファンが自筆で書いた手紙や様々なプレゼントが収められている。長い空白期間や相次ぐ論争の中でも、変わらずに自分を待っていてくれたファンに対するハニの感謝の思いがそのまま伝わってくる。

ハニは最近、公開恋愛中である精神科医兼タレントのヤン・ジェウンを巡る論争により、芸能活動が事実上停滞していた。

昨年5月、ヤン・ジェウンが院長を務めていた病院で、ダイエット薬の依存症治療のために入院していた30代の女性患者が、入院からわずか17日後に死亡する事故が発生。その後、病院側の管理体制や対応過程が論争となり、社会的な波紋が広がった。

当初、二人は2024年9月に結婚式を挙げる予定だったが、この論争を受けて挙式を無期限延期に。当時、ヤン・ジェウン側は「二人の関係に変化はない」とコメントしたものの、具体的な結婚のスケジュールはいまだ決まっていない。さらに最近では、ヤン・ジェウンが運営していた病院が廃業届を提出したことも明らかになっている。

ハニ自身も約10か月にわたり芸能活動を事実上中断し、静かな時間を過ごしてきた。その後、あるバラエティ番組に出演した際には「人生は自分の思い通りにならないことを強く感じた」と、当時の心境を吐露していた。

現在、ハニは所属するガールズグループEXIDの活動を通じて再びファンと交流している。EXIDは先日、台湾でコンサート「2026 EXID CONCERT EXID:EXtra ID in TAIPEI」を成功裏に開催した。また、ハニは8月に韓国で放送予定のドラマ『愛が来る』（原題、KBS2）への出演も控えており、本格的な活動再開に注目が集まっている。

◇ハニ プロフィール

1992年5月1日生。2011年にEXIDの一員としてデビュー。『UP&DOWN』『Ah Yeah』『DDD』などの曲で愛された。ドラマ『XX』から女優としても活動。2022年6月29日に10歳上の精神医学科医でタレントのヤン・ジェウンとの熱愛を認め、2024年6月1日には同年9月に結婚すると発表。しかし、2024年にヤン氏の病院で患者死亡事故発生により、結婚は無期限延期となっている。

■【話題】婚約者の不祥事 韓国女性スターたちに同情が集まらないワケ

■【写真】ハニ、ボリューミーな体つきを堂々披露

■【写真】自分は結婚できず…他人の結婚式で泣くハニ