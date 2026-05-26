元妻の連れ子と離縁→再婚した韓国タレント、“婚外子”疑惑も囁かれた我が子を公開 | RBB TODAY

タレントのキム・ビョンマンが我が子の写真を公開し、話題を集めている。

5月26日、キム・ビョンマンは自身のインスタグラムを更新し、「私が生きる理由を作ってくれてありがとう」という内容のコメントとともに、2人の子供の写真を投稿した。

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公開された写真には、チャーミングな姿が目を引くキム・ビョンマンの子供たちが写っている。特に、一つのコップに入った牛乳をストローで仲良く分け合いながら笑顔を見せる子供たちの姿は、見る者を温かい気持ちにさせる。

（写真提供＝OSEN）キム・ビョンマン

キム・ビョンマンはTV朝鮮のバラエティ番組『朝鮮の愛し上手』（原題）を通じて2人の子供を公開した際、「子供たちを初めて見た人からは『娘が2人なんですね』と言われる。性格は“女版キム・ビョンマン”と“男版キム・ビョンマン”だ」と明かしていた。

（写真＝キム・ビョンマンInstagram）

なお、キム・ビョンマンは2011年に7歳年上の一般女性との結婚を発表。当時、再婚だった妻には娘がいるという事実が知らされ話題になった。2023年、訴訟の末に元妻および養子縁組していた元妻の連れ子（娘）との離縁手続きを終え、過去に区切りをつけた。

その後、2025年9月に現在の妻と再婚。キム・ビョンマンと婚約者との間に婚外子がいる事実が明らかになり波紋を呼んだが、キム・ビョンマン側は「婚姻関係が破綻した後、現在の婚約者との間に2人の子どもをもうけたものだ」と釈明した。

一方、キム・ビョンマンは現在、TV朝鮮のバラエティ番組『生存王2』に出演中だ。

（記事提供＝OSEN）

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