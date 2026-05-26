「デカすぎる」スイムウェア姿に驚嘆の声、バカンスを公開した韓国チア界の“至宝”アン・ジヒョン | RBB TODAY

まさに“宝”だ。

アン・ジヒョンが見事な肉体を披露して話題だ。

【写真】“デカすぎる”アン・ジヒョンのスイムウェア姿

アン・ジヒョンは5月25日にインスタグラムを更新。複数の絵文字とともに、バカンスを楽しむ様子を投稿した。

公開された写真のアン・ジヒョンは、美しいエメラルドグリーンの海をバックに、シックな黒のスイムウェアを身にまといボートの上でポーズを取っている。白いキャップを合わせたスポーティーかつ華やかな装いで、日々のトレーニングで鍛え上げられた完璧な曲線美と、キュッと引き締まったウエストラインを披露した。

別のカットでは、水辺でウェアを整えるような様子も見せている。絶景と相まって、まるで映画のワンシーンのようだ。

この投稿に対し、ネット上では「まさにリアルな海の女神」「CGかと思うほどの完璧なプロポーション」「黒のウェアが彼女の白肌に映えていて美しい」「まさに宝」「景色以上に彼女の存在感に目を奪われる」「（ONE PIECEの）ナミみたいな肉体」「ちょっと見せすぎでは…？」「デカすぎる」といった絶賛コメントが相次いだ。

（写真＝アン・ジヒョンInstagram）

◇アン・ジヒョン プロフィール

1997年10月3日生まれ。韓国・京畿道出身。身長169cm。2015年からチアとしての活動を始めた。現在は複数の韓国・台湾のプロスポーツチームのチアとして活動。K-POPガールズグループ「AOA」のメンバー、ソリョンに似ていることから、“チア界のソリョン”とも呼ばれる。

■【写真】アン・ジヒョンの“豊かな”胸元

■【写真】アン・ジヒョン、布面積少なめスイムウェア

■【写真】アン・ジヒョン、目のやり場に困る大胆スイムウェア