翌日に海外公演控えるなか…突然の悲報　29歳でこの世を去った韓国ボーカリスト、15周忌 | RBB TODAY

韓国の人気ボーカルグループSG WANNABEのチェ・ドンハさんがこの世を去って、15年が経過した。

チェ・ドンハさんは2011年5月26日、ソウル市・恩平（ウンピョン）区の自宅で亡くなった状態で発見された。享年29歳。

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遺族の要請により司法解剖が行われたが、警察は「他殺の痕跡は見られなかった」と発表。生前はうつ病を患い、通院治療を受けていたことも明らかになっている。

チェ・ドンハさんは2002年にソロ歌手としてデビューし、2004年にキム・ヨンジュン、キム・ジンホとともにSG WANNABEを結成。『Timeless』『罪と罰』『生きて』『Partner For Life』『アリラン』など、多くのヒット曲を発表し、人気を集めた。

そして2008年にグループを脱退し、ソロに転向。グループにはイ・ソクフンが後任として加入した。

チェ・ドンハさん

2021年には、バラエティ番組『撮るなら何する？』でスタートした「MSG WANNABEプロジェクト」をきっかけに、SG WANNABEの名曲が再び注目を集めた。

それに伴い、チェ・ドンハさんへの思いを口にする声も増えた。 メンバーのキム・ジンホは、バラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』出演時にこう語っている。

「僕にはいろんな出来事がありました。メンバーとの別れもあり、人生についてもいろいろと考えるようになったんです。今この瞬間にある自分の声を、日記のように歌にして、誰かと分かち合いたいと思うようになりました」

チェ・ドンハさんがこの世を去ってから、はや15年。それでもなお、彼の存在を想う人がいるという事実は、あの歌声がどれほど多くの心に届いていたのかを、静かに物語っている。

（記事提供＝OSEN）

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