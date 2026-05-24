三吉彩花と熱愛説浮上した韓国歌手、3カ月で10kg減の秘訣を明かす「刺身が良い」 | RBB TODAY

歌手ソン・シギョンが、約3カ月で10kg減量した秘訣として、刺身を挙げた。

去る5月21日、YouTubeチャンネル「SUNG SI KYUNG」に公開された動画で、「ダイエットを始めてから約104日経った」として、「タンパク質を本当にたくさん摂ることが重要なようだ」と伝えた。

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彼は、「白身魚をずっと食べていた」と話し、「お腹は膨れるけど、太らない感じがした」と白身魚をダイエット成功の要因として挙げた。

これに先立ち、ソン・シギョンは、ほかの動画でも「ヒラメの刺身はダイエットに本当に良い」として、「塩につけて食べると、さらにたくさん食べられる」と“ダイエット食”を美味しく食べる秘訣も紹介していた。

（写真提供＝OSEN）ソン・シギョン

（写真＝YouTubeチャンネル「SUNG SI KYUNG」）ソン・シギョン

続けて、「お米を食べる前にゆで卵を2個先に食べると、身体が準備される感じがある」として、「スンデグッ（韓国の腸詰スープ）を食べるにしても、野菜とお肉を先に食べて、後からお米を混ぜて食べるのと、最初からお米を混ぜて食べるのは違う」と食べる順序の重要性も強調した。

なお、ソン・シギョンはNetflix番組『隣の国のグルメイト』シーズン5で三吉彩花と共演した。

◇ソン・シギョン プロフィール

1979年4月17日生まれ。2000年10月に歌手デビューし、「第16回ゴールデンディスク新人歌手賞」を受賞。歌唱力において韓国バラード歌手のトップクラスに君臨し、 “バラードの皇帝”と呼ばれる。人気ドラマ『シークレット・ガーデン』『星から来たあなた』『雲が描いた月明り』『青い海の伝説』などのOSTを自作・歌唱したことも有名。歌手活動に限らず、日本でもNHK Eテレ『ハングル講座』のレギュラーをはじめ、各種バラエティ番組で存在感を示している。

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