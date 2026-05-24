日本軍との戦闘場所の訪問事業行う韓国俳優、“独島の守護神”との親交語る…竹島遠泳のきっかけに | RBB TODAY

俳優ソン・イルグクが、“独島（ドクト、竹島）の守護神”こと歌手キム・ジャンフンと親しくなった理由について、「歴史」に言及した。

去る5月23日、韓国で放送されたMBN『キム・ジュハのデイ＆ナイト』（原題）には、ソン・イルグクが登場した。

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彼は、「青山里（チョンサンリ）長征」という“国威宣揚事業”を率いているが、これは青山里戦闘が行われた場所を歩きながら、歴史を改めて振り返るものであった。

これを聞いたキム・ジャンフンは、面識のなかったソン・イルグクに連絡し、「君を助ける」と話すと、その場所の山頂で『先駆者』（韓国独立軍を描写した楽曲）を歌おうとバンドまで引き連れて行った。しかし許可は下りなかった。それでも、キム・ジャンフンは諦めることなく、ホテルのホールで夜中の2時まで歌を歌い続けた。

（写真＝MBN）2枚目：左からソン・イルグク、キム・ジャンフン

ソン・イルグクは「『俺は独島まで泳いで行く、一緒に行こう』と言われた」として、「リレー選手として、数日間船で寝泊まりしながら行った」と語り、周りを驚かせた。

（記事提供＝OSEN）

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