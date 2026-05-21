TWS、フレッシュな“今”を詰め込んだ写真集『D’ICON』予約販売スタート！日本限定特典も | RBB TODAY

TWSが、フレッシュな魅力を詰め込んだ写真集を発売する。

株式会社BookLiveは、韓国発・グローバル写真集プロジェクト『D’ICON』シリーズ最新刊『D’ICON VOLUME N°34 TWS』の予約販売を、5月21日午後2時より蔦屋書店オンラインストアおよび店頭にて開始すると発表した。

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本号は、D'ICONならではの高品質なビジュアルと世界観で、TWSの“今”を余すところなく収めた一冊となっている。

（写真＝『D’ICON』）シンユ

本写真集では、眩しい陽射しの下で自由に走り回り、水を掛け合って無邪気にはしゃぐ少年時代のワンシーンを切り取ったような自然体の瞬間を収めた『A-TYPE DEAR MY BOYHOOD』と、ネオンライトが溶け込むレトロポップな空間で、秘密のパーティーを楽しむTWSのエネルギッシュで愛らしい魅力が詰まった『B-TYPE TINY WONDER STORIES』の2つのバージョンが展開される。まるで青春映画のワンシーンを覗き見るような、どこか儚く瑞々しい写真集となっている。

（写真＝『D’ICON』）『A-TYPE DEAR MY BOYHOOD』

（写真＝『D’ICON』）『B-TYPE TINY WONDER STORIES』

さらに、本商品を購入した方限定で、"未公開カット"を使用した日本限定デザインのクリアフォトカードがプレゼントされる。

写真集の予約期間は、本日（5月21日）14時から31日23時59分まで、店頭予約は31日の閉店時間までを予定している。

なお、『D'ICON VOLUME N°34 TWS』は、今後、東急プラザ原宿「ハラカド」4階「D’PARTMENT」でも数量限定で販売を予定だ。

詳細は、D'PARTMENT公式ウェブサイト及びSNSで確認できる。

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。

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