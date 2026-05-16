ついに本日結婚！元巨人投手の娘が“11歳上”夫への愛を告白、韓国有名インフルエンサーがゴールイン | RBB TODAY

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、本日（5月16日）結婚式を挙げる。

お相手は、苦しい時期を支えてくれたという11歳年上の一般男性だ。

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チェ・ジュンヒは5月13日、自身のSNSに「今週の土曜日、この人を一生つなぎ止めておくことにした」とし、婚約者とともに撮影したウェディングフォトを公開した。公開された写真の2人は、互いに向かって晴れやかな笑顔を見せており、新たな出発を控えたときめきを滲ませている。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

チェ・ジュンヒは、長文のメッセージを通じて婚約者への深い信頼と愛情を綴った。「11歳の年の差は、見てきた多くの情景を隔てていたけれど、長い冬を耐え抜いた人特有の眼差しと、誰かに頼らない術をあまりにも早く学んでしまった人の心は、どこか似ていた」と、互いの痛みを理解し合うことで距離が縮まった過程を説明した。

続けて、婚約者が周囲から「なぜあえて彼女（ジュンヒ）なのか」と聞かれるたびに、「長い間、痛みを知る人だから」と答えてくれるというエピソードを披露。「彼は“遠くて終わりが見えないかもしれないけれど、僕が君を背負って走るから一緒にスタートしよう”と言ってくれた、ありがたい人だった」と打ち明けた。

また、「生きていく中で、誰かは私を通り過ぎ、心をかき乱して去っていくけれど、彼は初めて私の隣に残る方法を知っている人だった」と、結婚を決意した決定的な理由を語っている。婚約者も自身のSNSでこの投稿を共有するなど、固い絆を見せた。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

国民的女優だった故チェ・ジンシルさん、かつて読売ジャイアンツにも所属した元プロ野球選手の故チョ・ソンミンさんを両親に持つチェ・ジュンヒは本日、ソウル・江南区内のホテルで結婚式を挙げる。今回の式では、実兄で歌手のZflat（チェ・ファンヒ）が親代わり（婚主）を務め、妹の新たな出発を直接祝福する予定だ。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

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